Összehozta jelenlegi és volt párját Orlando Bloom

Bimbózó barátság vette kezdetét Katy Perry és Miranda Kerr között.

Gwyneth Paltrow után szabadon! Sokakat meglepett a színésznő modern családja, ahol az új férj és az ex, Chris Martin együtt tölti a vasárnap reggeleket, most ezt a mintát próbálja saját magánéletére alkalmazni Orlando Bloom, egyelőre pedig úgy tűnik, teljes a siker – írja a hirado.hu.

A színész és Katy Perry néhány hónapja hivatalosan is jegyesek, így aztán meglepő, hogy az énekesnő elment a volt feleség, Miranda Kerr egy partijára, amit a modell frissen debütáló szépségápolási terméke köré szervezett.

Bár sosem voltak riválisai egymásnak, hiszen Bloom és Kerr 2013-ban elvált, de mégsem gyakori, hogy együtt mutatkozzon két ilyen körülményekkel rendelkező nő – írja a People magazin. A friss barátságról most azonban már fotós bizonyíték is van. Erre a partnerségre egyébként rá is vannak utalva, hiszen Mirandának és Orlandónak vagy egy közös fiúgyermekük, aki értelemszerűen Katyvel is találkozik apás napokon.