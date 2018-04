Női rendezője lehet a következő Star Trek-filmnek

A Paramount stúdió S.J. Clarksont kérte fel a negyedik epizód forgatására a The Hollywood Reporter értesülése szerint.

A hollywoodi lap úgy tudja, hogy a Paramount ezen mindenképpen változtatni akar. J. J. Abrams, a 2009-ben újrakezdett mozis Star Trek-széria rendező-producere is női rendezőt szeretne a negyedik részhez, amelynek fő szerepeit Chris Pine és Zachary Quinto alakítja.

