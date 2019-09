Megszakadt a legendás rockbanda koncertje, mert elment a frontember hangja (videó)

A The Who együttesnek meg kellett szakítania houstoni koncertjét, mivel az énekes Roger Daltrey hangja elment az előadás közben.

A legendás brit banda már nyolc számot eljátszott a szerdai houstoni koncerten, mikor Daltrey azt mondta a közönségnek, hogy abba kell hagynia. A gitáros Pete Townsend a közönség elnézését kérte Daltrey nevében is, mint mondta az énekes „jelenleg nem tud beszélni”.

Towsend megígérte a rajongóknak, hogy az együttes egy későbbi időpontban tart majd még egy fellépést a számukra. Ennek időpontját azonban még nem közölték.

A rockbanda a pénteki dallasi és a vasárnapi denveri koncertjét is lemondta.

Az 55 éve alakult The Who januárban jelentette be, hogy új albummal jelentkezik, akkor számoltak be tervezett amerikai koncertkörútjukról is. A 75 éves Daltrey akkor arról is beszélt, hogy ez lehet az utolsó turnéja.

„Reálisnak kell lenni, ennyi idős vagyok, és az ember hangja egy idő után elkezd egy kicsit fakulni. Olyan jó akarok lenni, mint amilyen két éve voltam” – mondta.

A Who alapító tagjai közül már csak a 74 éves Townshend és Daltrey zenél az együttesben. Keith Moon dobos 1978-ban meghalt, Kenny Jones váltotta őt, de tíz évvel később távozott az együttesből. John Entwistle basszusgitáros 2002-ben halt meg. A jelenlegi zenekarban játszik Zak Starkey, Ringo Starr fia és Simon Townshend, Pete öccse.

Borítókép: Roger Daltrey és Pete Townshend