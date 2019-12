Mégsem élte túl a megcsalást Colin Firth házassága

Négy évvel a csalódás után külön utakon folytatja a sztárpár.

Huszonkét együtt töltött év után Colin Firth és felesége, Livia a szakítás mellett döntött, aminek két éve már volt némi előszele. Bár a pár mindig is óvta magánéletét a nyilvánosság elől, 2015-ben kiderült, hogy a színész felesége viszonyt folytatott egy gyerekorri baráttal.

Akkor úgy tűnt, meg tudják oldani a problémáikat, főleg miután a pár 2018-ban távoltartási végzést kért Marco Branaccia ellen, miután a férfi a visszautasítás után zaklatni kezdte Liviát.

„Colin és Livia Firth külön utakon folytatja, de továbbra is szoros a barátságuk és a gyermekeik iránt érzett szeretet továbbra is összeköti őket. Kedvesen kérik a rajongókat és a sajtót, hogy tartsák tiszteletben a privát szférájukat ebben a nehéz időszakban” – olvasható a közleményben, melyet a Hello magazinnak juttatott el egy családtag.