Megnyílt a kert, ahol még John Lennon is bújócskázott (videó)

A területen álló eredeti, neogótikus épületet 1878-ban építtette egy hajómágnás, majd 1934-ben az Üdvhadsereg vásárolta meg a wooltoni ingatlant és gyermekotthonná alakította – írja a The Guardian című brit lap online kiadása alapján a Vasárnap Reggel.

Az akkoriban a nagynénjével, Mimivel és annak férjével, George-dzsal élő fiatal Lennon mindössze pár sarokra lakott az intézménytől, ahová gyakran ellátogatott, hogy fára másszon és bújócskázzon, valamint nagy kedvence volt az árvaházban évente megrendezett nyári kerti mulatság. Évekkel később Lennon ezekből az emlékeiből táplálkozva írta meg az 1960-as évek egyik leghíresebb számát, a Strawberry Fields Forever-t.

Hat évvel az 1967-es sláger megjelenése után az eredeti épületet lebontották és egy kisebb gyermekotthont emeltek a helyén, amely azonban 2005-ben végleg bezárta kapuit. Ez azonban nem tántorította el a Beatles rajongóit attól, hogy ellátogassanak a területre. A liverpooli turisztikai testület szerint tavaly nagyjából 60 ezren keresték fel a „zarándokhelyet”.

Az Üdvhadsereg tulajdonában lévő és általa üzemeltetett új látogatóközpont, kávézó és bolt bevételeiből a szervezet Steps to Work elnevezésű programját támogatják, amely a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok munkába állását segíti. Az Üdvhadsereg történetét is bemutató interaktív kiállításon a látogatók megismerhetik Lennon gyermekkorát és a Strawberry Fields Forever megszületésének körülményeit archív felvételek, valamint Paul McCartneyval, George Martinnal és Lennon fiatalabb féltestvérével, a projekt tiszteletbeli elnökének kinevezett Julia Bairddel készített interjúk révén.

A terület megnyitásával a hajdani gyermekotthon eredeti, piros színű kovácsoltvas kapuja is előkerült a raktárból, ahol azóta őrizték, hogy 2000-ben valaki ellopta, ám amikor rájött, hogy mekkora eszmei értékkel bír a kapu, egy ócskavas-kereskedőnél hagyta, aki visszavitte az intézménybe. A kapu a kert egy csendes zugában kapott helyet, míg replikája a korábbi bejáratnál maradt.

Összeállnak egy dal erejéig

John Lennon egyik utolsó számát dolgozta fel Sir Ringo Starr és Sir Paul McCartney – írja a The Guardian. Ugyan 1970 óta nem alkotnak egy csapatot, a The Beatles dobosa és ritmusgitárosa John Lennon Grow Old With Me-jét dolgozta fel, ami a tragikus sorsú beetle egyik utolsó szerzeménye. A dalt Lennon az utolsó albumához, a Double Fantasy-hez írta, özvegyével, Yoko Onóval közösen.

Végül sosem készült el teljesen, csupán egy demó maradt fenn belőle.

A lemez eredeti producere játszatta el a dalt Starr-ral, akinek az nagyon megtetszett. Ezért megkérte McCartney-t, vegyen fel hozzá basszust és éneket. Starr elmondása szerint a dalon Lennon mellett George Harrison riffje is hallható a Here Comes The Sunról. Vagyis ha átvitt értelemben is, de a „mesés négyes” 50 év után ismét együtt hallható.