Meghan apja szerint Harryék a monarchiát rombolják

Nem számít arra, hogy lánya valaha is újból felveszi vele a kapcsolatot.

A brit monarchia rombolásával vádolja Meghan hercegnőt és férjét, Harry herceget Meghan édesapja.

A Mexikóban élő, 75 éves Thomas Markle – aki jó ideje nem tart kapcsolatot leányával – a Channel 5 brit kereskedelmi televíziónak adott interjút.

A tévétársaság a műsor sugárzásának időpontját még nem közölte, de néhány részletet vasárnap közzétett, tekintettel arra, hogy előző nap véglegessé vált: Harry és Meghan gyakorlatilag kivonul a királyi családból, legalábbis a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányban ezentúl nem részesülnek és II. Erzsébet királynőt sem képviselik hivatalos fórumokon.

A házaspár emellett a jövőben nem használja az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust sem, amelyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő Harry feleségeként tarthatott igényt.

Thomas Markle ezekről a fejleményekről a Channel 5 interjúműsorában azt mondja: amikor Harry és Meghan 2018-ban összeházasodott, mindketten kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a királyi család tagjaként képviselik a koronát.

Meghan édesapja szerint lánya és veje ehelyett „rombolja, leértékeli, szétzilálja” a monarchiát, amely pedig „minden idők egyik legnagyszerűbb, régóta létező intézménye”.

„Minden fiatal lány hercegnő akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy pénzért” – fogalmaz Thomas Markle a 90 perces műsorban az előzetesen közzétett részletek szerint.

Meghan édesapja ezt nem fejti ki részletesebben. Udvari megfigyelők szerint ugyanakkor azzal, hogy a házaspár pénzügyileg függetleníti magát a királyi családtól, lehetővé válik számukra, hogy az általuk létrehozott „Sussex Royal” márkanevet kereskedelmi tranzakciókban is felhasználják.

Harry és Meghan esküvőjük óta a Sussex hercege, illetve hercegnője címet viseli – az egyelőre nem került szóba, hogy erről is lemondanának -, és saját közös honlapjuk is a sussexroyal.com címen kereshető fel.

Thomas Markle-nak, aki több mint három évtizede elvált lánya édesanyjától, soha nem volt problémamentes a kapcsolata a házaspárral. Nem volt jelen a Windsorban rendezett esküvőn sem, így Meghant Harry édesapja, Károly trónörökös kísérte az ősi királyi rezidencia Szent György-kápolnájának oltárához.

A Channel 5 televíziónak adott interjúban is kijelenti: nem számít arra, hogy lánya valaha is újból felveszi vele a kapcsolatot, „különösen azután nem, hogy most miket mondtam róluk”.

Meghan nemrégiben pert indított a Mail on Sunday ellen, azon a címen, hogy az ő egyik levelét, amelyet édesapjának írt, a konzervatív vasárnapi brit bulvárlap közzétette, megsértve a szerzői jogot és a brit adatvédelmi törvényt.

Hírek szerint Thomas Markle felajánlotta, hogy tanúskodik a perben – ám nem leánya, hanem a brit lap mellett.

Borítókép: borsonline