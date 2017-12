Meghalt Sue Grafton krimiírónő

Hetvenhét éves korában meghalt Sue Grafton amerikai krimiírónő – közölte a lánya pénteken.

Az ábécé szerinti sorozatáról ismert szerző két éve rákbetegségben szenvedett, előző nap hunyt el.

A Kentucky állambeli Louisville-ből származó Sue Grafton az 1960-as évek óta a kaliforniai Santa Barbarában élt. Tizennyolc évesen kezdett írni, első könyve 22 évesen jelent meg. Mielőtt széles körben ismertté vált regényeivel, forgatókönyveket írt. Többek közt Agatha Christie regényeit adaptálta televíziós feldolgozásra.

Műveinek híres főhőse, az írónő alteregója, Kinsey Millhone a nyolcadik könyvében, 1982-ben bukkant fel az A mint alibi című könyvében, amelyet az ábécé betűi szerinti további regénycímek követtek. Idén jelent meg az Y Is for Yesterday című, és jövőre volt várható a Z Is for Zero című.

Sue Grafton ragaszkodott ahhoz, hogy könyveiből sohasem készülhet televíziós vagy filmes feldolgozás, mint ahogy azt is elutasította, hogy szellemíró írjon a nevében – emlékeztetett a lánya, hozzátéve, hogy ami a családot illeti, az ábécé véget ér az ipszilonnal.

Az írónőnek több műve magyarul is megjelent, az A mint alibi mellett a B mint betörő, a C mint célpont és a D mint delírium.