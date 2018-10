Matt Damon és Ben Affleck barátsága töretlen

A két sztár az egyik legnagyobb rajongója a Boston Red Soxnak, viszont az elmúlt időszakban a körülmények nem tették lehetővé, hogy a lelátóról szurkoljanak.

Most azonban volt mit ünnepelniük, nemcsak azt, hogy a csapatuk győzött, hanem azt is, hogy végre ismét együtt tölthettek egy pasis délutánt, amire Ben elvonókúrája miatt egy ideje már nem volt alkalmuk.

Hollywood egyik legszorosabb barátsága tehát a mai napig is töretlen, kivéve, hogy lassan trióvá alakulnak, hiszen a showman, Jimmy Kimmel is egyre többször velük kapcsolódik ki, ahogy tette azt a mostani baseball mérkőzésen is.

Affleck szeptember végén hagyta el az elvonót, mely után pár nappal közleményt adott ki:

“Ma járt le a 40 napos kezelésem, de továbbra is ambuláns beteg maradtam. A család, a barátok és a rajongók támogatása többet jelent számomra annál, mint amit szavakba tudnék foglalni. Ez erőt adott nekem, hogy másokkal is beszélni tudjak a betegségemről. A függőséggel az embernek egy életen át küzdenie kell, sosem mondhatod, hogy túl vagy a kezelésen” – írta az Instagramon közzétett posztban.

Borítókép: Ben Afleck és Matt Damon Az éjszaka törvénye című film premierjén

Forrás: AFP/Robyn Beck