Killswitch Engage: amerikai metalcore az Akváriumban

Az egyik legnépszerűbb amerikai metalcore csapat, a Killswitch Engage ad koncertet június 16-án a fővárosi Akvárium Klubban.

A zenekar 2008 és 2016 után harmadszor fog fellépni Budapesten. Az amerikai heavy metál újhullámos képviselőjeként számon tartott Killswitch Engage több mint négymillió albumot adott el eddig csak az Egyesült Államokban – közölte a szervező Live Nation pénteken.

A Killswitch Engage a massachusettsi Westfieldből indult, az Overcast és az Aftershock együttesek megszűnését követően alakult 1999-ben. A jelenlegi felállásban az énekes Jesse Leach, a basszusgitáros Mike D’Antonio, a gitáros Adam Dutkiewicz és Joel Stroetzel, a dobos pedig Justin Foley.

A csapat a 2004-ben kiadott The End of Heartache című lemezével vált népszerűvé, az anyag aranylemez lett Amerikában 500 ezer eladott példányszámmal. A címadó számot Grammy-díjra is jelölték. A csapat az elmúlt években sikerrel lépett fel a legnagyobb fesztiválokon, köztük a Soundwave-en, a Wacken Open Air-en, a readingi és a leedsi fesztiválon, az Ozzfesten, a Downloadon, a Rock on the Range-en, a Rock Am Ringen, a Mayhemen, a Monsters of Rockon, a Pointfesten, a Knotfesten és a Heavy MTL-on.

A Killswitch Engage metalcore hangzását extrém metál és hardcore elemekkel egészíti ki. A zenekar jelenleg nyolcadik albumának felvételein dolgozik, a lemez idén fog megjelenni.