Kiadatlan Lou Reed-dalokat találtak

Egy kazettán bukkant a tizenkét számra a kutató.

A néhai Lou Reed amerikai rockzenész, zeneszerző tizenkét kiadatlan dalára bukkantak egy 1975-ben felvett kazettán a pittsburghi Andy Warhol Múzeum archívumában.

A dalok témája Warhol The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back) című könyvére alapul.

„Úgy hangzanak, mintha a zenész lakásában rögzítette volna a dalokat egy egyszerű mikrofonnal, csak énekhang és akusztikus gitár hallatszik”

– közölte Judith Peraino, a Cornell Egyetem zenetudományi tanszékének a professzora, aki az archívumban folytatott kutatásai során bukkant rá a kazettára.

A kazetta 2-es oldalát „The Philosophy Songs (From A to B and Back)” felirattal látta el Reed, a másik oldalon 1975-ös koncertjeinek felvételein elhangzott dalok szerepelnek.

„Reed hangja a Philosophy Songs éneklésekor teljesen más, mint az első oldalon hallható élő koncertfelvételeken” – idézte Perainót az egyetem honlapján közzétett közlemény. „Nagyon ritka az ilyen felfedezés, ez karrierem csúcsa” – tette hozzá.

A kazetta mintegy 3500 másik hangfelvétellel együtt került a múzeumba, amelyek részét képezték Andy Warhol zenei gyűjteményének.

Peraino elmondta, hogy a kazettát ajándéknak szánta Warholnak a világ 100 legjobb gitárosa között számon tartott Reed. Azért ritka az ilyen felvétel, mert az ajándékot Lou Reed szándékosan úgy állította össze, hogy az egyik oldalán az általa szerzett dalok, a másikon a koncertfelvétel hallható – magyarázta.

Peraino rábukkant a Philosophy Songs egy másik részleges felvételére is az előadóművészetek New York-i közkönyvtárában.

A professzor a Journal of Musicology című folyóiratban és honlapján ismertette kutatásait, mellékelve egy harminc másodperces klipet a dalokból, Lou Reed hagyatéka gondozóinak engedélyével.

