Júniusban hazánkban koncertezik Nick Cave

Jövőre újra eljön Magyarországra Nick Cave és zenekara, a Bad Seeds. Napjaink egyik legfontosabb dalszerző-énekese legfrissebb lemezét, a napokban megjelent Ghosteent mutatja be 2020. június 2-án a Papp László Budapest Sportarénában.

Nick Cave jövő évi turnéja az Egyesült Királyságot és Európát is lefedi, az ausztrál csapat produkciója tizenkilenc országban lesz látható és hallható, több mint harminc koncerten – közölte a szervező Concerto Music pénteken.

Amint azt megírtuk, a zenekar tizenhetedik stúdiólemeze, a Ghosteen október 4-én jelent meg digitális formában, és a kritikák egybehangzó véleménye szerint a Bad Seeds legjobb munkái közé tartozik. Az anyag november 8-án jelenik meg fizikai formátumban, CD-n és vinylen.

A rajongók a lemezt teljes egészében a legnagyobb videomegosztó portálon is meghallgathatják:

A Nick Cave and the Bad Seeds legutóbb tavaly júniusban járt Magyarországon, akkor is a Sportarénában.

A 62 éves énekes-dalszerző pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult Ausztráliában, aztán a Birthday Partyban folytatódott a nyolcvanas évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után Nick Cave 1983-1984 fordulóján alakította meg a Bad Seedset, amely 1984-ben jelentette meg From Her to Eternity című bemutatkozó nagylemezét.

A zenekar a blues, a gospel és a country sajátos újraértelmezésével és egységes, sötét hangulatú keretbe foglalásával hozott újat a könnyűzenébe. A számos tagcserén átesett zenekar a nyolcvanas években hosszú ideig Londonban, aztán Berlinben működött – ekkor bukkant fel Wim Wenders Berlin felett az ég című filmjében -, ezalatt öt sorlemezt adott ki.

A kilencvenes évek elején az egyre népszerűbb dalszerző – aki sikeresen szakított korábbi drogfüggőségével – Sao Paolóba tette át székhelyét, ott készült a Bad Seeds addigi legfinomabb lemeze, a The Good Son. Az azóta már Angliában – Londonban, majd Brightonban – élő Nick Cave a 2000-es és a 2010-es éveket is nagyszerű lemezekkel abszolválta, emellett Grinderman néven karcos-garázsrockos mellékzenekart alakított, filmzenéket szerzett, valamint az És meglátá a szamár az Úrnak angyalát című 1989-es regénye után újabb könyvet írt Bunny Munro halála címmel.