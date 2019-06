Jótékony homály, amelyre mindannyian vágyunk: ilyen volt a Cigarettes After Sex koncertje

Greg Gonzalez dalszerző-gitáros-énekes vezetésével ismét hazánkban lépett fel a zenekar, melynek dalait ha nem ismeri valaki, akkor is jólesően ismerős számára. Az egyetlen problémám az volt az estével, hogy picit rövid volt.

Mindenki az aktuális hangulata szerint érzi, hogy milyen mennyiséget képes befogadni ebből a műfajból, de mivel jó passzban vagyok, nekem 3-4 dal még belefért volna a lelkivilágomba. Akadt azonban olyan ismerősöm a koncerten, aki annak ellenére, hogy óriási rajongó, nem élete legjobb időszakát éli, s számára a nettó 50 perc is soknak bizonyult.

Valóban, ha kicsit depresszívebb periódusban vagyunk, nem biztos, hogy a Cigarettes After Sex zenéje lesz az, ami felemel. Bár, soha nem tudhatjuk… Én például abba a kategóriába tartozom, aki azt tudja mondani, hogy: “ha rosszkedvű vagyok, ha boldog, ha tanácstalan azt illetően, hogy mit hallgassak”, mindig képes vagyok olyan dalokat betenni a playlistembe, mint az Each Time You Fall in Love.

Előzenekar nem volt és egyáltalán nem is igényelte az este. A Cigarettes After Sex olyasféle világba kalauzol el bennünket, amelyben egyetlen más előadónak sincs helye.

Létezik az a jótékony homály, amely ha ráborul az emberre, úgy érezheti, hogy semmi másra nincs szüksége.

Valami ilyesmit éreztem a koncerten én is és voltunk ezzel így egy páran: megtelt az Akvárium és mintha mindenki egyszerre álmodta volna ugyanazt, a nyitó Neon Moon-tól kezdve a záró Dreaming of You-ig.

Nem érdemes külön-külön elemezni a dalokat, mert olyasféle hömpölygő és egységes folyamot alkotnak, amilyenek az álmaink és az álomszerűség az egyik legjobb kifejezés, ami leírja mindazt, ami a koncerten történt és a dalok közben történik a hallgatóval.

Fekete-fehérben, hiszen a Cigarettes After Sex esetében ez nagyon fontos: olyan az egész (a borítók, a videók, a koncerten a háttérvetítések), mintha egy régi filmben lennénk. Akár film noir is lehetne.

A zenekar koncertjét átélni olyan, mintha egy biztonságos búra borulna az emberre: varázslatosan, romantikusan, nosztalgiával telítve, nagyon emberien, végtelen egyszerűségében tisztán és tökéletesen. Mindez olyan vizuállal,