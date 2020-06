Feketék uralkodnak a fehér rabszolgák felett egy új TV-sorozatban (videó)

Az „érzékenyítő” műben bemutatják azt az elképzelt világot, amelyben színes bőrű emberek tartanak fehér rabszolgákat. A sorozat vetítését a választások idejére tervezik. A film honlapján adományozni is lehet a Black Lives Matternek.

Valaki felett úgy lehet a legjobban uralkodni, ha bűntudatot keltesz benne. Most éppen ezt gyakorolják a Black Lives Matter tagjai, akik szerint a világon szinte minden fehér ember felelős az egykori rabszolgatartásért – írja a V4NA Hírügynökség. Rámutatnak: ugyanezért készült el az az új amerikai TV sorozat is, amely – csupán „az érzékenyítés nemes céljából” – bemutatja, milyen is lenne az a világ, amelyben a feketék uralkodnak a fehér rabszolgák felett.

A sorozat címe: „Cracka”, kitalálója Dale Resteghini, aki többek között rap-klipeket is készített már olyan ismert művészekkel, mint Nicki Minaj, Akon vagy Soulja Boy. A sorozat honlapján nagy betűkkel szerepel a következő : „Te elloptad a szabadságunkat. Most ellopjuk a tiédet.”

Az még nem világos, hogy melyik TV csatorna fogja vetíteni, de az biztos, hogy a sorozatot kevesebb mint 3 dollárért bárki megnézheti majd az interneten. Aki öt dollárt fizet érte, az automatikusan két dollár adományt ad a Black Lives Matternek. Aki pedig hajlandó 20 dollárt fizetni, kap érte egy fekete pólót, fehér színű „Cracka” felirattal.

A V4NA Hírügynökség emlékeztet, a sorozat megjelenését az amerikai elnökválasztás idejére tervezik. Felteszik a kérdést, vajon nem az lehet-e az időzítés oka, hogy a jelenleg prognosztizált 6 százaléknál is kevesebb színesbőrű szavazzon Donald Trumpra.

Íme, az előzetes:

Borítóképünk kivágás a sorozat előzeteséből