Emily Blunttal és Djimon Hounsouval folytatódik a Hang nélkül

A tavaly bemutatott sci-fi thriller folytatását szintén John Krasinski, de már nem játszik benne.

Az Oscar-jelölt Djimon Hounsou is csatlakozott a Hang nélkül című sci-fi thriller folytatásához, amelynek női főszerepét ismét Emily Blunt alakítja – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A tavaly bemutatott, Hang nélkül című független produkciót mindössze 17 millió dollárból (5 milliárd forintból) forgatta le John Krasinski színész-rendező-forgatókönyvíró feleségével, a Golden Globe-díjas Emily Blunttal. A minden zajra támadó, földön kívüli hódítókkal szembeszálló családról szóló film kasszasiker lett, Oscarra is jelölték, és számos rangos díjat nyert el, az Amerikai Filmintézet (AFI) beválogatta az év legjobb filmjei közé.

A hollywoodi szaklap szerint a folytatáshoz, amelyet ismét Krasinski rendez, de már nem szerepel benne, eredetileg Brian Tyree Henry csatlakozott volna, de a szerepét végül Djimon Hounsou játssza el. A szereplőgárdában visszatér még Noah Jupe és Milicent Simmons, és szintén új szereplőként látható majd Cillian Murphy.

A Paramount 2020. május 15-re tűzte ki a Hang nélkül 2. premierjét.

Hounsout legutóbb a Shazam! című képregényfilmben és a Marvel kapitányban láthatta a közönség. Jövőre a Sonynál készülő Charlie angyalai és a Fox-Disney produkcióban forgatott King’s Man: A kezdetek című filmjei is moziba kerülnek.