Elárverezték az Óz, a csodák csodája forgatókönyvterveit: az előzetes becsléseknek megfelelően 1,28 millió dollárt (366 millió forintot) fizetett értük új tulajdonosa egy Los Angeles-i árverésen.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Az aukción 524,8 ezer dollárért (150 millió forintért) kelt el a legjobb filmnek járó 1947-es Oscar-díj, amelyet a Gregory Peck főszereplésével készült Úri becsületszó című film kapott.

SOLD for $524,800: Best Picture Academy Award – Gentleman's Agreement (1947). View more of this exciting auction and register to bid at https://t.co/0tuVJp2hbU pic.twitter.com/FxN53sTqok — Profiles In History (@pihauctions) December 12, 2018

A Lázadás a Bountyn című 1935-ös filmnek szintén a legjobb film kategóriájában ítélt Oscar-díj 256 ezer dollárért (73 millió forint), a korábban becsült összeg kétszereséért kelt el.

SOLD for $256,000: Irving Thalberg's Academy Award for Best Picture – Mutiny on the Bounty. (MGM, 1935) View lots & register to bid on all four days of our Hollywood Auction (running through Fri Dec 14) at https://t.co/0tuVJp2hbU pic.twitter.com/9StaV9Z8Eh — Profiles In History (@pihauctions) December 12, 2018

Nagyon ritkák az olyan árverések, amelyeken Oscar-szobrokat kínálnak eladásra, mert 1951 óta a nyerteseknek bele kell egyezniük abba, hogy nekik vagy az örökösöknek előbb 1 dollárért fel kell ajánlaniuk az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának, mielőtt máshol kínálják eladásra. Az akadémia szerint ugyanis az Oscar-díjakat elnyerni kell, nem megvásárolni.

Az eladott Oscar-díjak rekordját jelenleg David O. Selznick amerikai producernek az Elfújta a szél című 1939-es filmért kapott díja tartja, amelyet Michael Jackson 1,5 millió dollárért vásárolt meg 1999-ben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Profiles in History aukciósház az öt napig tartó licitálás után jelentette be, hogy az árverés összesen több mint 8 millió dolláros bevételt hozott. A legnagyobb összeget érő tétel, az Óz, a csodák csodája forgatókönyveiről Brian Chanes, a Profiles in History munkatársa korábban elmondta: „Az öt forgatókönyvterv Hollywood történetének legfontosabb kézirata”. A 150 oldalnyi kézzel írott jegyzet végigköveti az Óz, a csodák csodája fejlődését az első tervezetektől a végső verzióig. A tételhez tartozik 16, a speciális effektusokat bemutató fotó is.

SOLD FOR $1.28 MILLION — Historic and important in-depth production archive concerning the making of The Wizard of Oz. View lots & register to bid on all four days of our Hollywood Auction (running through Fri Dec 14) at https://t.co/0tuVJp2hbU pic.twitter.com/GWbYjHQs7D — Profiles In History (@pihauctions) December 12, 2018

Bár az Óz, a csodák csodája csak két Oscar-díjat kapott – mindkettőt a zenéjéért -, mégis Hollywood történetének egyik legismertebb musicaljévé vált. 1989-ben az egyik első film volt, amely bekerült az amerikai nemzeti filmarchívumba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS