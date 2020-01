Egyre több sztár adományoz Ausztráliának a tűz elleni küzdelemhez

Nicole Kidman, Pink, Keith Urban és Russell Crowe után Elton John brit zenész, Chris Hemsworth ausztrál színész is egy-egy millió dollárt ajánlott fel.

A Metallica amerikai rockegyüttes szerdán egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy 750 ezer dollárt (223 millió forintot) ajánlanak All Within My Hands nevű jótékony alapítványukkal együtt az új-dél-wales-i tűzoltószolgálatnak és a Viktória állambeli tűzoltóságnak.

A Marvel-képregényfilmekben Thort alakító Hemsworth hétfőn a közösségi médián jelentette be, hogy egymillió dollárt (297 millió forintot) adományoz a jótékony célra, és adakozásra szólította fel követőit. „Minden fillér számít” – írta.

A szeptember eleje óta Ausztrália-szerte pusztító tüzek eddig már Magyarországnál is nagyobb nagyobb területet égettek fel, a lángokban 25 ember veszett oda és kétezer ház pusztult el. A lángokat az aszály is szítja: idén különösen forró és száraz a nyár a déli féltekén fekvő kontinensen.

Elton John Sydneyben megtartott koncertjén jelentette be, hogy szintén egymillió dollárt adományoz a katasztrófa okozta károk enyhítésére. Az énekes hangsúlyozta, hogy a kontinenst „bibliai léptékű” katasztrófa sújtja.

Elton John és Hemsworth mellett többek között Nicole Kidman, Pink, Keith Urban és Russell Crowe is adományokkal segíti a tűz elleni küzdelmet. A vasárnap Los Angelesben megrendezett Golden Globe-gálán pedig a díjazott Phoebe Waller-Bridge jelentette be, hogy a ceremónián viselt ruháját árverésre bocsátja, és a bevételt felajánlja a tűzoltók javára.