Egy színpadon zenél Bob Dylan és Neil Young

Először fordul elő, hogy az amerikai zene élő legendái, Bob Dylan és Neil Young közösen lesznek egy brit fesztivál húzónevei. A két sztár jövő júliusban a British Summer Time-on játszik a londoni Hyde Parkban.

A szervezők egyelőre nem közölték, milyen sorrendben fognak színpadra lépni, de az biztos, hogy Dylan és Young lesz a londoni fesztivál két fő attrakciója – adta hírül kedden a bbc.com.

A 77 éves Bob Dylan és a 73 esztendős Neil Young már az elmúlt évtizedekben is zenélt egy színpadon, először 1976-ban, amikor a legendás Band búcsúkoncertjén játszottak San Franciscóban.

A két előadó olykor dalaiban is említést tett a másikról és nagy tisztelője egymásnak. Neil Young 2005-ben a Time magazinnak adott interjúban úgy fogalmazott, ő maga csak egy tanuló Bob Dylanhez képest, és soha nem lesz olyan:

„Ő a mester. Ha bárki más szeretnék lenni, őt választanám”.

Dylan 2007-ben a Rolling Stone magazinnak mondta azt, hogy nagyra tartja Neil Young őszinte stílusát, istenáldotta tehetségét.

„Az ő hangja és énekdallamai mindenen áthallanak, amit csak csinál. Senki sincs az ő szintjén”.

A 2016-ban irodalmi Nobel-díjat kapott Bob Dylan tavaly nyáron turnézott legutóbb Nagy-Britanniában, Neil Young két évvel ezelőtt a londoni O2 fesztiválon lépett fel. Mindkét zenész jelentkezett idén lemezzel. A rocktörténelem egyik legnagyobb hatású egyéniségének tartott Dylan, aki mögött immár csaknem hat évtizedes pályafutás áll, More Blood, More Tracks címmel 1975-ös legendás kiadványa idejéből származó kiadatlan felvételeit publikálta. A szókimondó, politizáló dalszövegeiről híres, a hatvanas évek közepén a Buffalo Springfield tagjaként ismertté vált gitáros-énekes, Neil Young a Promise of the Real elnevezésű csapattal Paradox címmel jött ki új anyaggal.

És a végén kötelező, hogy együtt is meghallgassuk őket:

Borítókép: Bob Dylan londoni fellépése 2011-ben

AFP / Olivia Harris

