David Attenborough 93 évesen újra forgat

A 93 éves David Attenborough a BBC-nek készíti az Extinction: The Facts, vagyis Kihalás: A tények című ismeretterjesztő sorozatot, amely címéhez hűen az állatok kihalásáról fog szólni, azt mutatja be, hogy mi várhat az egyes fajokra a jövőben – írja az Origo.

Presented by Sir David Attenborough, Extinction: The Facts is part of the BBC’s ongoing 'Our Planet Matters' season, which focuses on the biggest environmental and sustainability issues. https://t.co/9tTkkf7piY pic.twitter.com/r8QlZgTJ1F

— BBC One (@BBCOne) August 22, 2019