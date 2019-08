Címet kapott a 25. James Bond-film

Az új Bond-film készítői No Time to Die (Nincs idő meghalni) címet adták a legújabb résznek.

Megvan a 25. James Bond-film címe: No Time to Die (Nincs idő meghalni) – jelentették be kedden a producerek.

A Jamaicában, Olaszországban és Nagy-Britanniában forgatott filmet Cary Fukunaga rendezi, forgatókönyvírója a brit Phoebe Waller-Bridge.

A Bond-film főszerepét ismét Daniel Craig alakítja, aki már ötödször játssza el a 007-es brit titkos ügynököt.

Craig májusban megsérült a forgatáson, és bokaoperációja miatt egy időre pihenőre kényszerült. A munka azonban nélküle is tovább folyt. Lesz egy 007-es titkos ügynöknő is, aki megkapta a Jamaicára visszavonuló Bond megbízatását.

A főgonoszt Rami Malek alakítja. Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux és Ben Whishaw visszatérnek a filmbe.

Az új Bond-film készítői a fiatal nemzedékeket akarják megszólítani, ugyanakkor hűek maradnak a 007-es filmek zsáneréhez. Látványos üldözési jelenetek és küzdelmek teszik izgalmassá, de Bondnak már a MeToo-világban is helyt kell állnia.