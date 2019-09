Chrissy Teigen elkövette, ami minden híresség valóságos rémálma

Közzétett fotója miatt pillanatok alatt megrohamozták a rajongók.

Chrissy Teigen véletlenül egy olyan fotót posztolt közösségi oldalán, melyen látható volt a valódi e-mail címe, így aztán nem is meglepő, hogy ezrek próbáltak meg kapcsolatba lépni John Legend modell feleségével – számolt be a sztárok rémálmáról a Just Jared alapján a Híradó.

“Basszus, megosztottam az e-mail címem, hát ez vicces. Most emberek hívogatnak Face Time-on, szerencsére eddig csak kedves idegenek, és nem valaki nemes szerve néz velem szembe” – számolt be peches napjáról a kétgyermekes anyuka.

Az biztos, hogy a legnagyobb rajongóknak ez egy vissza nem térő lehetőség volt, volt néhány szerencsés, aki így tényleg kommunikálhatott Chrissyvel, aki azonban az üzeneteket már biztosan nem kapja meg, így már nem is érdemes próbálkozni, néhány órával később a modell tájékoztatta követőit, hogy új címe van.