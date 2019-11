Budapesti kebaboshoz jár ebédelni a hollywoodi világsztár

Bár próbált inkognitóban maradni Colin Farrell, végül saját magát buktatta le.

Futótűzként terjedt el az interneten, hogy újabb hollywoodi világsztár érkezett Magyarországra. A Golden Globe-díjas színész, Colin Farrell inkognitóban járja fővárosunkat.

Több alkalommal is betért egy 7. kerületi étterembe, ahol bár próbált hosszú szakálla mögé bújni, végül saját magát buktatta le az étkezde személyzete előtt. Elkövette ugyanis azt a „hibát”, hogy bankkártyával fizetett, és a vásárlás rendezéséhez az aláírására is szükség volt. A Ripost egyik olvasója, aki mellesleg rajong a világsztárért, ellátogatott a Hari Kebab elnevezésű étterembe, és minden apró részletről kifaggatta az ott dolgozó brigádot.

„Az egyik kedvenc színészem Colin Farrell. Nagyon boldog voltam, amikor megláttam a Facebookon az étterem bejegyzését. Itt van, Magyarországon! Nem messze lakom a kebabostól. Így amint időm engedte, beültem, és kikértem ugyanazt az ételt, amit Colin is evett” – kezdte a Ripost-nak Anna, aki többek között alaposan megtudakolta favoritja étkezési szokásait is.

„A személyzet elmondta, hogy először a nagy szakálla miatt nem is ismerték fel, de mivel kártyával fizetett, lebukott. Így derült ki, hogy nem egy, hanem öt alkalommal is járt az étteremben. Azt mondták, miután felfedte kilétét, nagyon kedves és közvetlen volt, és általában napközben tért be hozzájuk. Ráadásul nem egyedül! A budapesti kísérőjével volt” – folytatta élménybeszámolóját a fiatal nő.

„Szóval kikértem azt, amit ő. Minden alkalommal egy kis döner-kebabot evett. Borjúhússal, nagyon sok hagymával, salátával és csípőssel, de paradicsomot nem kért hozzá, mert nem szereti” – mondta el a fiatal nő, aki le is fotózta az ételt, és elküldte szerkesztőségünkbe, amiért természetesen jár neki a 15.000 forint.

A lap úgy tudja, hogy az amerikai filmszínész, a The North Water című minisorozat forgatása miatt érkezett Magyarországra. Colin Farrell most jár először hazánkban, és úgy tűnik, a szintén ismert kollégáihoz hasonlóan, ő is nagyon jól érzi magát nálunk. Ezt bizonyítja az is, hogy munka után, pihenés helyett fővárosunk felfedezését is felírta a napirendjébe.