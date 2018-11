Broadway-sztár kap csillagot Hollywoodban

Csillagot kap november végén a hollywoodi Hírességek sétányán Lin-Manuel Miranda Broadway-sztár.

A 38 éves színész, színdarabíró, zeneszerző és producer a Hamilton című musicallel aratott hatalmas sikert a Broadwayn. A rap-, dzsessz- és hiphopszámokban bővelkedő darab 2015 júliusa óta fut a New York-i Richard Rogers Színházban, tavaly pedig Londonban is bemutatták. Miranda alkotótársaival a Hamilton-musicalért december 2-án a washingtoni Kennedy Kulturális Központ különdíját is átveheti majd.

A Hollywood Boulevard-on a csillag november 30-i felavatásán Renee Elise Goldsberry, a Hamilton-musical egyik sztárja és Alfred Yankovic zenész is részt vesz.

Miranda az amerikai alapítóatyáról, Alexander Hamiltonról szóló musical zenéje mellett több filmes produkcióhoz, például a Star Wars: Az ébredő Erőhöz és a Vaiana című animációs filmhez is szerzett zenét.

A filmvásznon legközelebb a Mary Poppins visszatér című filmben láthatja a magyar közönség december 20-tól. A színész számos tévésorozatban is szerepelt, mások mellett a Doktor House, a Maffiózók, a Belső ellenség, az Így jártam anyátokkal című szériákban.

