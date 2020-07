Brad Pitt egy bérgyilkosokkal teli vonaton száguld majd új filmjében

Brad Pitt játssza a főszerepet David Leitch új thrillerében – írja a The Hollywood Reporter.

A Iszaka Kotaro japán író Mariabitoru című könyvén alapuló, Bullet Train című filmben öt bérgyilkos egy Tokióból Moriokába tartó vonaton találja magát.

Felfedezik, hogy küldetéseik összefüggésben vannak egymással. Az út során kérdésessé válik, ki szállhat le élve a vonatról és mi várja őket a végállomáson. A Sony Pictures stúdiónál készülő film forgatókönyvét Zak Olkewicz írja Leitch közreműködésével.

A stúdió reményei szerint sikerül még idén ősszel leforgatni a filmet. Mivel a történet egyetlen helyszínen leforgatható, könnyebben betarthatók a munkálatok során a koronavírus-járvány miatti egészségügyi előírások.

A Harvill Secker brit kiadó nemrég bejelentette, hogy jövőre kiadja angol nyelven Iszaka Kotaro könyvét.

Borítókép: Brad Pitt amerikai színész a Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time … in Hollywood) című versenyfilm alkotóinak fotózásán a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2019. május 22-én