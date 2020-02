Billie Eilish és két londoni rapper is díjat kapott

A Grammy-díjas Billie Eilish és két londoni rapper, Stormzy és Dave is díjat kapott a Brit Awards kedd esti londoni díjátadó ceremóniáján.

Az év albuma Dave Psychodrama című társadalomkritikus lemeze lett.

A zenész a brit zenei díjak 40. gáláján Black című számával szerepelt, amelyet új szöveggel adott elő.

„Ez rasszista, ha annak látszik, ha nem. Az igazság az, hogy a miniszterelnökünk rasszista”

– rappelte a közönségnek Boris Johnson brit kormányfőről, akit az utóbbi időben több kritika ért az afrikaiakkal kapcsolatos megfogalmazásai miatt, a héten pedig kabinetje egy tanácsadójának távoznia is kellett egy rasszista megjegyzése miatt.

A zenész a BBC News beszámolója szerint a dalban felemlegette, hogy továbbra sem oldódott meg a Grenfell-toronyban pusztító tűz áldozatainak helyzete, nekiment a Harry herceg feleségéről, Meghanról cikkező bulvárlapoknak és tisztelgett John Merrit, a London-hídon történt terrortámadás hőse előtt is.

Stormzy a legjobb brit szóló előadó kategória győztese lett. A legjobb női szóló előadó díját Mabel vehette át.

Az énekesnő édesanyjának, Neneh Cherrynek mondott köszönetet, aki éppen 30 éve maga is elnyerte a brit popzenei díjat.

Az estén, amelynek házigazdája Jack Whitehall televíziós műsorvezető volt, a legjobb együttes trófeáját a Foals szerezte meg, meglepetésre megelőzve a nagy esélyesnek tartott Coldplayt és a Bastille-t is.

Az év brit daláért járó díjat az énekes-dalszerző Lewis Capaldi nyerte el, akárcsak a legjobb új előadó címét a Someone You Loved című számáért.

Billie Eilish, akinek tehetségét február elején négy Grammy-díjjal is elismerte az amerikai lemezakadémia, a Brit Awards szavazóitól a legjobb nemzetközi női előadó díját vehette át. A nemzetközi mezőny legjobb férfi énekese pedig Tyler, The Creator lett.

A 18 éves Eilish az estén bemutatta a Nincs idő meghalni című Bond-filmhez szerzett új főcímdalát is, amelyet egy 22 tagú zenekarral, Hans Zimmer és Johnny Marr közreműködésével adott elő.

Az O2 arénában megrendezett gála fellépői között volt még Mabel, Capaldi és Stormzy is. A ceremónia végén Rod Stewart korábbi együttesének tagjaival, Ronnie Wooddal és Kenny Jonesszel adta elő a Stay With Me című klasszikust.

Borítókép: Billie Eilish amerikai énekesnő a Brit Awards elnevezésű brit könnyűzenei díjak 40. átadási ünnepségén a londoni 02 Arénában 2020. február 18-án