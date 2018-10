Beatles-album lett a brit lemeztörténet legsikeresebb korongja

A Beatles angol együttes Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című legendás stúdióalbuma lett a brit lemeztörténet eddigi legsikeresebb korongja.

A brit lemezeladási listát jegyző The Official Charts Company szombati közlése szerint az 1967-ben megjelent korong a Nagy-Britanniában eladott példányok, letöltések és streamelések száma alapján érdemelte ki a megtisztelő címet.

A Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band a liverpooli négyes legkísérletezőbb és legkreatívabb időszakában született,

olyan slágereket felvonultatva, mint a With a Little Help from My Friends, valamint az A Day in the Life.

A zenekar akkoriban leállt a turnézással és minden erejével a stúdiómunkákra koncentrált, George Martin angol zenei producer közreműködésével.

A Beatles korongját Adele 2011-ben megjelent 21 című albuma követi sorban, míg a dobogó harmadik helyét az Oasis 1995-ben megjelent (What’s The Story) Morning Glory című lemeze követi.

A legjobb ötös mezőnybe tartozik a Pink Floyd 1973-as klasszikusa, a Dark Side Of The Moon, valamint Michael Jackson 1982-ben megjelent legendás albuma, a Thriller.

Borítókép: AFP / Ina / Louis Joyeux

