Ariana Grande lett Az év nője

A Billboard amerikai zenei magazin díjának korábbi kitüntetettjei között ott van Taylor Swift és Madonna is.

Ariana Grande amerikai énekesnő, színésznő kapja idén Az év nője címet a Billboard amerikai zenei magazintól.

A 25 éves előadó december 6-án veheti át az elismerést a lap Women in Music elnevezésű gáláján New Yorkban.

A díj korábbi kitüntetettjei között van Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna és Selena Gomez is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Billboard illetékese, Ross Scarano keddi közleményében úgy fogalmazott, Grande „mindig kiáll magáért és döntéseiért egy olyan világban, amely gyakran nem túl barátságos az erős fiatal nőkkel szemben”.

Az elmúlt évben az énekesnő több dalával, köztük a No Tears Left To Cry, a Breathin és a God Is A Woman című slágerekkel is felkerült a Billboard Top 40-es listájára.

Grande segített továbbá megszervezni a One Love Manchester elnevezésű jótékonysági koncertet a tavaly májusi manchesteri fellépése végén történt öngyilkos merénylet áldozatainak megsegítésére.

November van, így lassan itt az év végi összesítések, listák ideje. Pár napja A legszexibb férfi címet a People magazin Idris Elbának ítélte, aki igencsak szimpatikusan kommentálta a döntést, ide kattintva elolvashatja, pontosan mit is mondott.

Borítókép: Az énekesnő a MET-gálán /