András herceg tagadja, hogy viszonya lett volna egy fiatalkorúval

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti kapcsolatokat ápolt egy amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel, aki korábban a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt.

Epsteint a nyáron ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de augusztusban holtan találták börtöncellájában. A halottkémi vizsgálat megállapítása szerint öngyilkosságot követett el.

Az ügy hosszú évek óta parázslik, de négy éve különös intenzitással került a felszínre, miután kiderült: Epstein ellen szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata polgári peres keresetet nyújtott be egy floridai bíróságon. A feljelentő, a jelenleg 35 éves Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.

A nő 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

András herceg vendégeskedett Jeffrey Epstein kastélynak beillő floridai otthonában is, a néhai mágnás egykori barátnője, Ghislaine Maxwell londoni házában pedig 2001-ben közös kép is készült róla és a fiatal nőről, akinek derekát a yorki herceg a fotón átkarolja.

Az 59 éves András – II. Erzsébet királynő harmadik gyermeke, aki jelenleg a nyolcadik a brit trónutódlási sorban – a BBC televízió Newsnight című oknyomozó magazinműsorának szombat éjjel sugárzott adásában azonban kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffre-val.

A herceg a maga nemében szinte példátlan interjúban kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán bármikor is találkozott volna a nővel.

A fotóról, amelyen Virginia Roberts-Giuffre-t átkarolja, azt mondta: nemrégiben megpróbálta kivizsgáltatni, hogy nem hamisítványról van-e szó, mivel a képen ábrázolt jelenetre sem emlékszik.

Hozzátette: amikor Londonban tartózkodik, rendszerint nem úgy öltözködik, ahogy a képen látható, és abban sem biztos, hogy a fotón az ő keze látszik. A yorki herceg szerint a kép szakértői vizsgálata azonban nem hozott egyértelmű eredményt, és ő továbbra sem talál magyarázatot arra, hogy a fotó miként készülhetett.

Virginai Roberts-Giuffre feljelentésében szerepel, hogy 2001. március 10-én is volt szexuális kapcsolata Londonban András herceggel.

A BBC-interjúban azonban a brit uralkodó fia kijelenti: ez azért sem felelhet meg a valóságnak, mivel aznap egyik leányát, Beatrix hercegnőt vitte egy Pizza Express étteremben tartott születésnapi partira Wokingban, London egyik délnyugati elővárosában. Kijelentette: erre azért emlékszik ilyen pontosan, mert igencsak ritka és szokatlan eseménynek számít, hogy ő egy Pizza Express étteremben megforduljon.

András herceg azon állítást is valótlannak minősítette, hogy egy éjszakai szórakozóhelyen Virginia Roberts-Giuffre számára szeszesitalt rendelt volna, mondván: ő sem iszik alkoholt, és nem hiszi, hogy a szóban forgó bárban valaha is rendelt volna italt bárkinek.

A herceg „téves helyzetmegítélésből adódó hibának” nevezte, hogy felkereste New York-i otthonában Epsteint, miután a milliárdos 2010-ben szabadult a szexuális visszaélésekért kiszabott börtönbüntetéséből. Hozzátette ugyanakkor, hogy csak azért tett látogatást Epsteinnél, hogy megmondja neki: nem lenne helyénvaló, ha a továbbiakban együtt mutatkoznának.

András herceg szerint az Epstein-ügy „folyamatosan emészti” a királyi családot, de közvetlen hozzátartozói maradéktalanul támogatják őt.

Borírtóképünkön András herceg