A közönség közé esett táncosával együtt az énekesnő (videó)

Telt házzal fut Lady Gaga Enigma című show-ja Las Vegasban, azonban az alaposan begyakorolt koreográfiába a rengeteg gyakorlás, és a számtalan élő koncert után is csúszhat hiba, ahogy az például csütörtök este történt – írja a hirado.hu.

