A 76 éves Paul McCartney hangjáért még mindig mindenki megőrül

Az Egyesült Királyságban toronymagasan egy vele készült műsor vezet.

Hetvenhat évesen is megbolondítja a közönséget Paul McCartney – számol be róla a Borsonline. Az egykori Beatles-tag hihetetlen népszerűségnek örvend a mai napig. Nyilvánosságra hozták az idei legnézettebb YouTube-videóinak listáját, s az Egyesült Királyságban toronymagasan egy vele készült műsor vezet. James Corden show-jába, a Carpool Karao­ke-ba volt hivatalos, ahol együtt énekeltek, s visszalátogattak McCartney szülővárosába is.

Ezt fél év alatt több mint 36 millióan nézték meg. A listán ezután a Harry herceg és Me­ghan esküvőjéről készült felvétel következik. A dobogóra még éppen felférő videó is az esküvőről szól, Harry és Vilmos templombeli beszélgetését szinkronizálták újra, vicces alámondással, ez 14 millió nézőt vonzott.

