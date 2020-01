25. születésnapját ünnepli a Darkest Hour

Erős bulinak nézünk elébe január 29-én, hiszen a Washingtonból érkező csapaton kívül még négy zenekar játszik majd a Dürer Kert színpadán: a progresszív death metal műfajban tevékenykedő Fallujah, a hardcore punk stílusú Bloodlet, a komor metalcore-ban utazó Une Misère és a csépelős hardcore nótákat játszó Lowest Creature.

A kilencvenes évek közepén a punk/metal/hardcore mozgalomból született a Darkest Hour, amely az említett műfajokra jellemző energiát a speed/thrash/death metal sebességével és dühével vegyítve hozott létre egy teljesen új zenei irányzatot a tengerentúlon: ők az amerikai modern metalcore úttörői, akiknek lényegében az újhullámos amerikai metalt köszönhetjük. Ez az új stílus a nyolcvanas évek nyers, kemény punkjából táplálkozott, de a kilencvenes évek skandináv death metalja is hatással volt rá.

A banda összesen 9 lemezt adott ki az elmúlt 25 évben és szerte a világon turnézott;

a 7 kontinensből 6-ot már kipipálhatnak. Sok zenekar adta fel időközben, a Darkest Hour viszont olyan erős rajongói bázissal rendelkezik, amely ennyi év után is lehetővé teszi, hogy töretlenül haladjanak előre. Erre remek példa a 2017-es Godless Prophets & the Migrant Flora című lemez, amelyet crowdfundinggal, azaz közösségi finanszírozás segítségével adott ki és terjesztett a banda. Az album igazi metal klasszikusnak számít, melynek célja, hogy megszilárdítsa a Darkest Hour örökségét. Nyers, zeneileg összetett, dallamos, precíz anyag lett a végeredmény, amiről biztosan hallhatunk majd pár dalt a januári koncerten.

Ezen az estén a kaliforniai Fallujah is tiszteletét teszi; a csapat nemrég hozta ki az Undying Light című lemezét, amely egy nagy ugrás előre, hiszen ezen a korongon már az új énekes, Antonio Palermo énekel. Bár az előző, Dreamless című lemezük is nagy sikert aratott, az új anyag semmiképpen sem annak a folytatása. „Az Undying Light dalai nyersek, magabiztosak és újak” – mondta a gitáros-dalszerző Scott Carstairs. – „A legutóbbi pár albumnál sok időt töltöttünk kísérletezéssel, például tiszta vendégénekkel, szintetizátorokkal, vagy különböző instrumentális elemekkel.

Most már az elejétől fogva tudtuk, hogy ennek a lemeznek nyersnek és őszintének kell lennie.”

A floridai hardcore punk színtér képviselőjeként lép színpadra a Bloodlet, ami 1992-ben alakult. Zenéjükben a metalcore elemei is felfedezhetők, melyek keverednek egy kis sludge metallal; nagy hatással volt a banda a kilencvenes évek underground hardcore színterére és létrehozott egy olyan mintát, amelyet más metalcore zenekarok is nagy sikerrel használtak utánuk. A Bloodlet életében ezután bekövetkezett egy hosszabb csend: a tagok szétszóródtak és csak 3 évvel később, 2001-ben kezdtek el újra próbálni. Ekkor született a Three Humid Nights In The Cypress Trees című lemez, amit mindössze 9 nap alatt vettek fel. A végeredmény egy nyers, gonosz metalcore album, amelyet a paranoia, a konfrontáció és a megvilágosodás táplál. A zenekar azóta nem hozott ki teljes hosszúságú albumot, csak az első lemezüket, az Entheogent adták ki újra, továbbá egy limitált live albumot és egy 1994-ben felvett, elfeledett dalt, az Embrace-t.

Vendégként érkezik a bulira a 2016-ban alakult izlandi Une Misère, akiket onnan ismerhetünk, hogy megnyerték a 2017-es izlandi Wacken Metal Battle tehetségkutatót. A csapat novemberben adta ki a Sermon című debütáló lemezét a Nuclear Blast gondozásában. Műfajukat nehéz meghatározni; valahol a black metal elemekkel vegyített hardcore és az agresszív metal között mozognak.

A zenekar tagjai mind más-más műfajok rajongói, így jöhetett létre ez az izgalmas fúzió, ami élőben hatalmas feszültséget képes felépíteni.

Koncertjeik nem csak szimpla koncertek, hanem a zenei művészet és érzelem őszinte megnyilvánulásai.

Az estét a svéd Lowest Creature nyitja majd, akik a májusi debütáló lemezüket, a Sacrilegious Paint hozzák el a bulira. A csapat a nyolcvanas évek thrash metalját keveri a hardcore pusztító erejével, amely a szövegekkel kiegészülve egy rosszindulatú és könyörtelen világot fest le. A banda a 2013-as megalakulás óta főként Európában turnézik és számos kiadványuk jelent már meg az első teljes hosszúságú albumuk előtt.

Az esemény linkjét itt találja.