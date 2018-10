Vizeli Máté a génjeiben hordozza a zene szeretetét

Kétévesen már hegedűt kért karácsonyra Vizeli Máté, aki népművészet és közművelődés kategóriában Junior Prima díjat vehetett át nemrégiben a fővárosban.

Nem ő az egyetlen zenész a családban

Nem csoda, hogy pont ez a hangszer érdekelte, hiszen apai nagyapja, édesapja és nagybátyja is hegedűs. Egyszóval Máté a génjeiben hordozza a muzsika szeretetét, így a családot nem érte váratlanul a kérés.

– Három évvel később kezdtem el hegedülni a kanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolában, majd hobbiból megtanultam a kedvenc rajzfilmjeim zenéjét – mesélte Vizeli Máté. – Sőt, az akkori legismertebb könnyűzenei slágerek is bekúsztak a fülembe. Egyik osztálytársammal az általános iskola vége felé írtunk saját számokat, ekkor belekóstoltam a hiphop világába is. Egyszóval a muzsika az életem részévé vált. Tizenkét évesen véglegesen a zenei – igaz, a családi hagyománnyal ellentétben a komolyzenei – pálya mellett döntöttem, ennek érdekében egy évig a fővárosi Tóth Aladár Zeneiskolában tanultam Kertészné Véghelyi Krisztánál.Ekkor kezdett el komolyabban érdekelni a zeneszerzés is. Olykor apukámmal, Vizeli Józseffel elmentem táncházba muzsikálni, sőt egyszer tánckoreográfiát is kísértem. Érdekeltek a hangszerek, 14 éves lehettem, amikor autodidakta módon megtanultam gitározni, amit azóta is próbálok fejleszteni.

Tanulmányai

Álmait követve felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumba. Itt hegedű szakon Kertész István, zeneszerzés szakon Kocsár Miklós és Csemiczky Miklós tanítványa lett. Az érettségi után egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol hegedű-előadóművész bachelor, majd hegedűművész és hegedűtanári mester diplomát szerzett, végig Kertész István irányítása alatt. Népi vonós tanári végzettséggel fejezte be a Zeneakadémiát.

– Az egyetemi évek alatt gyakran kirándultam más zenei világokba, például előfordult, hogy a szalagavató bálon Herbie Hancock-számot hegedültem, vagy épp beálltam egy ír zenekarba gitározni – folytatta. – A Góbé egy ugyanolyan autentikus népzenét játszó zenekarnak indult 2007-ben, mint bármelyik másik, először ezt a zenét próbáltuk megtanulni, ami persze a mai napig tart, mert egy élet is kevés rá. A Talentométer versenyen elért siker óta próbáljuk kidolgozni saját, népzenén alapuló ötleteinket, s ez annyira jól ment, hogy mostanra három önálló lemez is elkészült belőlük. Ilyen, a magyar népzenére alapuló könnyűzene nem nagyon van. Ráadásul mindig azon igyekszünk, hogy az eredeti zenei anyagot megtartsuk annak eredeti tempójában, lüktetésében. Erre törekedett Kodály és Bartók is feldolgozásaiban. Csak mi könnyűzenei keretek között nyúlunk hozzá, így zeneileg sokfélék lesznek a számaink, mert mindegyik nótához vagy táncdallamhoz másféle stílus passzol. Ezért van, hogy a rocktól kezdve a swingen át a technóig minden előfordul. Ezt élvezem benne a legjobban, a mai napig szeretek többféle hangszeren sokféle zenét játszani. S próbáljuk nevelni is a közönséget az igényesen megírt magyar könnyűzenével. Jó érzés, amikor több száz ember énekli a koncerteken a számainkat, pedig lehet, hogy egy részük nem ismeri őket, csak a bennük lévő népdalokat, ami nagy eredmény.

Oktatja is tudását

Vizeli Máté 2013 szeptembere óta a Zeneakadémia gyakorlóhelyén, az ország egyik legjobb alapfokú oktatási intézményében, a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskolában dolgozik klasszikushegedű- és népivonós-tanárként. Utóbbi szakot ő alapította az intézményben.

– A tanításban szeretném azt a fajta széles látókört közvetíteni, aminek részese lehettem fiatalként. Mindenkinek más az életcélja a zenén belül is, pláne azon kívül. Azt nem várhatom el, hogy a tanítványaim olyan globálisan lássák az egészet, ahogy én, mert ahhoz nincs elég rutinjuk. De igyekszem útmutatást adni. Ezenkívül klasszikus zenei alapjaimat próbálom felhasználni a népzeneoktatásban is, főleg a hangszeres technikai alapok lefektetésénél. Ez még nem része szervesen a népzeneoktatásnak, de azon dolgozom, hogy az legyen. Ennek része például a hangszertartás, a vonófogás, a vonóhúzás vagy az úgynevezett billentés. Mindenki másképp csinálja kicsit, de vannak alapvető követelmények, amiket el kellene sajátítani.

A 30 éves Máté örül, hogy fiatalon ismerték el a munkásságát, ám úgy érzi: még sok tennivalója van.