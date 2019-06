Végre itt a nyár! Bulizós slágereket gyűjtöttünk a zalai mulatósoktól

Videoklipek a zalai mulatósoktól, melyek remekül illeszkednek a könnyed, nyári estékhez.

Éder Gabee/Bunyós Pityu: Mikor Egerszegen felkel a nap

A zalai Éder Gábor és a mulatós zenében legendává vált Bunyós Pityu legfrissebb közös dalának videoklipje május végén debütált az interneten: itt írtunk bővebben erről!

Yanni: Egy kör nekem, egy kör neked

Yanni első videoklipjét a tavalyi évben forgatta az Egy kör nekem, egy kör neked című dalhoz, mely vicces hangulatának köszönhetően egy igazi nyári muzsika. A klipről bővebben itt olvashatsz!

R-stone: Táncolj velünk egész éjjel

Nincs nyári buli tánc nélkül: ezért is került be R-Stone, azaz Dobri Zsolt 2017-es Táncolj velünk egész éjjel című vidám dala is a mostani válogatásunkba.

(Kiemelt képünket Éder Gabee/Bunyós Pityu -Mikor Egerszegen felkel a nap című dalának videoklipjéből vágtuk.)