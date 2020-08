Új utakon a Magyarucca: A tagság némiképp kicserélődött, az értékrend a régi

Új felállásban folytatja a munkát a megyeszékhelyi Magyarucca Zenekar.

A többek között énekelt verseiről ismert társulat tagjai az elmúlt időszakban némiképp kicserélődtek, de a repertoár, a zenekar által közvetített értékrend változatlan – mondta dr. Vígh András, a csapat baszszusgitárosa. -A zenekarnak az alapító és a zenekar vezetője, Z. Lukács Sándor gitáros-énekes-dalszerző adta a Magyarucca nevet, aminek nagykanizsai vonatkozása is van – kezdte dr. Vígh András, akivel a dél-zalai városban lévő háziorvosi rendelőjében beszélgettünk.

– Tizenévvel ezelőtt az akkori csapattal valahova koncertezni ment Sanyi, s vetett az autóból pár pillantást az út menti házakra. Az egyik ház falán meglátta a táblát: Magyar utca. Abban a pillanatban el is dőlt, hogy ez lesz a 2008-ban alakult zenekar neve. Kezdetben a csapat tagja, énekese volt Pál Kriszti is, így éveken át Kriszti és a Magyarucca néven futott a csapat. Ekkor már játszották Lukács Sanyi régi dalait, így például a Caroline Streetet, a Kocsmadalt. 2011-ben a csapat a Vigyázz rám című dallal 22 ezer jelentkező közül bejutott a Megasztár legjobb 70 versenyzője közé. 2014 körül Pál Kriszti önálló karrierbe kezdett, s új tagok tűntek fel hosszabb-rövidebb ideig a Magyaruccában. A mostani formáció (Hóbor László – billentyű, Nagy Róbert – dob, és jómagam, illetve énekesként ismét Pál Krisztina, ugyanis Z. Lukács Sándor most kicsit visszavonult a színpadi munkától, a háttérből irányítja a zenekart) bő 4 éve játssza Sanyi számait, a régi slágerek mellett újabbakat is. A zenekar fontos vállalása volt, hogy az 1200 verset tartalmazó Innen és túl című kötetből 12 művet megzenésít, e feladatra a Mária Rádió kérte fel a zenekarvezetőt. Ebből egyórás verses-zenés műsor született, melynek megvalósulásában a kezdetekkor Kiss Szilvia énekesnő segédkezett, s a produkcióval felléptek Erdély több pontján, s a temesvári Csiky Gergely Színházban.

– Ezzel és a klasszikus Z. Lukács-dalokkal is szívesen elmegyünk a megye bármely pontjára, ha hívnak minket – zárta szavait dr. Vígh András.