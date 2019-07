Régi és új dalok is akadnak a Körzeti Stúdió első albumán

Elsősorban kordokumentumnak szánják, azaz a zenekar dalait akarják az utókornak megőrizni a hamarosan megjelenő első albumuk által a Körzeti Stúdió tagjai. A Fehér füst című nagylemezen tíz saját szerzeményük kap helyet, köztük egészen friss dalok, de olyanok is, amelyek hat vagy éppen tíz évvel ezelőtt születtek.

A Körzeti Stúdió ugyanis a zalai pop-rockzenei élet egyik régi, patinás, ugyanakkor csak időszakonként aktív szereplője, melyet még 1988 szeptemberében alapítottak. Az eredeti tagságot ma már csak ketten, Sipos Zsolt gitáros és Dolgos „Dodó” Péter képviselik, mellettük gitáron Tóth Ferenc, basszusgitáron Farkas Gábor, a dobos posztján Sipos Bence játszik. A lemezt jórészt ebben a felállásban rögzítették, a Fehér füstön szereplő dalok többségének ugyanis eddig nem volt stúdiófelvétele.

– Tavaly volt egy visszatérő, vagy inkább egy immár sokadik újjáalakuló koncertünk a Bor- és Vadpörkölt Fesztiválon, ami nagy lökést adott a folytatáshoz – mondta Dolgos Péter. – Bár nem úgy vágtunk bele, hogy mindenképpen foly­tatni szeretnénk, inkább azzal a szándékkal léptünk fel, hogy meglátjuk, milyen lesz a fogadtatás, illetve mi hogyan érezzük magunkat a színpadon, s majd annak függvényében döntünk a továbbiakról, de az a koncert valóban jól sikerült. Talán nemcsak a magam, hanem a többiek nevében is mondhatom, hogy hiányzott volna a Körzeti Stúdió, ha ismét leállunk.

A működés persze inkább csak üzemi szinten folyt, hiszen fellépési lehetőségek hiányában a tavaly őszi koncert óta mindössze egyetlen alkalommal álltak színpadra, ám Sipos Zsolt szerint így is hasznosan töltötték az időt. Egyrészt születtek új dalok, illetve nekiálltak stúdiózni, hogy a már meglévő szerzeményeiket rögzítsék. A már korábbról meglévő néhány felvételüket így nyolc újjal egészítették ki.

– Ez a tíz dal teszi ki a zenekar első albumát – folytatta Sipos Zsolt. – A két régi felvételen még Bogár Tamás dobol, illetve Németh András basszusgitározik, a többit viszont a jelenlegi felállással rögzítettük, de két vendégzenész is szerepel a lemezen, Lőrincz Tamás egy régi dalban, Varga Tibor pedig az egyik újonnan rögzített szerzeményben működik közre. A dalok kaptak egy egységes hangzást, így valószínűleg senki nem mondaná meg, hogy melyik régi, s melyik újabb szerzemény. Stílusbéli problémák sem adódnak, hiszen a repertoárunk mindig is igen széles palettát ölelt fel. A kiindulási alap a rockzene volt, de azon belül a lírai számoktól a hardcore jellegű zúzáson át a laza rock and rollig szinte minden megtalálható.

Dolgos Péter ugyancsak azt mondja, hogy a széles zenei paletta ellenére egységes lesz a Fehér füst. A régebbi dalok mondanivalója ma ugyanúgy aktuális, mint a születésük idején, míg a hangzás egészen friss, modern, mai.

– Ez az album elkészülhetett volna évekkel ezelőtt is, igazából rajtunk múlt, hogy eddig nem valósult meg – folytatta az énekes. – Most pótoljuk a hiányt, a zenekar eddigi repertoárjának mintegy fele szerepel a lemezen. A szimbolikus Fehér füst címmel is azt akartuk kifejezni, hogy – akárcsak egy pápaválasztás – nehéz szülés volt, de végre kézzelfogható közelségbe került a dolog. Közben nekiálltunk az új dalok írásának is, hat szám már teljesen készen van, kettő hangszerelés előtt áll, s további kettőt tervezünk még megírni, így szeptemberben azokat is elkezdjük felvenni a második albumunkhoz.

Dolgos Péter azt is elmondta, a második lemez még távoli terv, most minden energiájukat az első megjelentetésére és bemutatására fordítják. Augusztus 8-án, délután négy órától a zalaegerszegi Mimosa Lounge-ban tartanak egy lemezbemutatót. Ott zenélni nem fognak, csak beszélgetni az érdeklődőkkel az albumról, a zenekarról, a múltról és jövőről, valamint a tervekről. Az album megjelenése utáni első koncertjüket augusztus 11-én Nagykapornakon adják, majd az idei Bor- és Vadpörkölt fesztivál keretében, szeptemberben hivatalos lemezbemutató koncertet is tartanak. Emellett szóba került már egy körmendi fellépés is, illetve a jövő tavasszal esedékes zalaegerszegi Mangalica és Pálinka fesztiválon is láthatóak lesznek, itt vélhetően a második lemez dalaiból is játszanak majd párat.