Pozitív gondolatok helyiektől nemcsak helyeiknek – Bella Leventével beszélgettünk

A zaol.hu pozitív gondolatokkal szeretne segíteni olvasóinak, a pandémia időszakában. Így fogadjatok szeretettel új sorozatunkat, amiben egy-egy híres zalai személyiséget, előadót szólaltatunk meg a koronavírus-járvány kapcsán. Mit csinál a bezártság alatt? Milyen tervei vannak a járvány lecsengése után? Mit tanácsol az embereknek, hogy kibírják ezt a nehéz időszakot? Cikksorozatunk első részében Bella Leventét kérdeztük az Audioshake-ből.

A koronavírus mára hétköznapjaink része lett: kijárási korlátozás, szigorodó szabályok és persze a bezártság. Utóbbit különösen nehéz elviselni, főleg egy előadónak, ki életének jelentős részét a fellépések teszik ki. Bella Levente hasonló cipőben jár: nagyon hiányoznak neki a koncertek.

– A korlátozásokról annyit, hogy nehezen is viselem, meg nem is. Nyilván az, hogy mozgásunkban korlátozva vagyunk nem jó érzés, de az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy megvédjünk, akit csak lehet. Természetesen mielőbb szeretnénk visszatérni a régi dolgainkhoz. Nagyon hiányoznak a koncertek, ráadásul pont Zalaegerszegen lett volna az Audioshake-nek lemezbemutatója. A május 15-ei időpontot nyilván el kellett halasztani, de ami jó hír, hogy szeptember 11-én bepótoljuk. Igen, tudom, érdekes a dátum, de talán így jobban megjegyezhető – árulta el az előadó.

Leventének az otthonlét ellenére is rengeteg dolga akad, ám a zenekar sem állt le. Az Audioshake nemrég Győrfi Pál tiszteletére írt dalt, ami nagy siker az interneten is.

– A családban rengeteg dolgunk akad, valamint a munkában és a zenekarral is. Ilyenkor, aki tanácstalanul otthon lődörög, az biztosan nehezen éli ezt meg, de nálunk ez nem így néz ki. Van két gyermek, az idősebb iskolás sok a teendő az itthoni tanulással. Én szintén itthonról dolgozom, mellette pedig a zenekarral is sokat ügyködünk. Új dalokat írunk, képezzük magunkat, hogy a járvány végével még jobbak legyünk. Írtunk is egy, a helyzethez passzoló dalt, ám nem az otthonmaradást, hanem mindenki hősét, Győrfi Pált helyeztük a központba! Nagyon sikeres lett, már több tízezren látták a neten.

S mi lesz, ha lecseng a járvány? Természetesen a zenésznek akadnak tervei!

– Nagy szerelmem a tengerpart, jó volna, ha csak pár napra is de nyár végén eljuthatnék oda. Szerintem nagyon sok embernek hiányzik az utazás, a kikapcsolódás, a társasági élet. Ezek a mentális egészségünk szempontjából is fontosak – fejtette ki Levente.

A megváltozott helyzetben valljuk be, egyre nehezebb pozitívnak maradni, azonban a zenésznek van néhány jó tanácsa:

– Szerintem mindenkit más tesz boldoggá és pozitívvá. Az talán biztos, hogy ha mindenki megtalálja a módját annak, hogyan tegye magát hasznossá és miként tudja a kapcsolatait megtartani ebben az időszakban, az már fél siker. Azt is be kell látni, hogy a vészhelyzet alatt kicsit le kell adni az igényeinkből és sokkal jobban kell figyelni a másikra. Ilyenkor jön rá az ember, hogy a legfontosabb mégiscsak a szeretet.