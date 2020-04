KultúrKarantén: ezeket hallgasd otthon – zalai előadók ajánlásával!

Összeállításunkban zalai előadók ajánlanak muzsikákat, ezzel is kellemesebbé téve olvasóink számára az otthon töltött napokat.

Akármilyen helyzetbe is sodort most a koronavírus járvány, egy biztos: sokkal több időt vagy a négy fal között, a bezártság pedig hétről hétre próbára teheti a türelmedet. A feszültség oldására remek eszköz lehet a zene, de az otthoni munkához is jobb kedvet adhat. Megkérdeztük a zalai előadókat, hogy ők milyen dalokat ajánlanának az egyhangú napok színesebbé tételére: íme, a választásaik!

Teabag

A zalaegerszegi Teabag zenekar tagjai szeretnének sok kitartást kívánni és együttérzésüket kifejezni mindenkinek ezekben a nehéz időkben. Két javaslattal is éltek, elsőként következzen a Your Last Steps-től az Álmatlan (karantén video):

Küldik továbbá a ZságbaMacska Elég című számát:

Kocsmazaj

Böröcz Roland, a szintén zalaegerszegi Kocsmazaj zenekar énekes-basszusgitárosa Queentől a Killer Queen-t ajánlotta az olvasóink figyelmébe:

Tales of Evening

A nagykanizsai Tales of Evening egyik választása a Rain of Fury a Rhapsody of Fire-től, akikhez személyes kötődésük is van a közös turnéjuk kapcsán. Indoklásuk szerint ez egy igazán gyors dal, ami felpörgeti a hétköznapok monotonitását, ezen kívül a zenészek hihetetlen nagy tehetségét és teljesítményét is jól tükrözi:

Folytatásként az Ossian Aki előre néz című dalának meghallgatására ösztönöznek. Az Ossiannal több közös koncertjük és turnéjuk volt már, a soron következő Ossian lemezen pedig Ádám Attila billentyűs, dalszerzőjük is ismét szerepel, ami nagyon megtisztelő számukra. A muzsika a hamarosan megjelenő Csak a jót lemezről származik, melyhez a zenekar „házi” videóklipet készített:

Your Last Steps

Az ugyancsak nagykanizsai Your Last Steps együttes is kettő ajánlást tett, az első a Teabag-től az Emlékem vigyáz rád:

A második a Killswitch Engage-től a The End Of Heartache, ezzel zárjuk zenei összeállításunkat:

