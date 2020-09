Kulturális misszió, avagy kerti koncert – Beszélgetés Böröcz Rolanddal

A zenélés és a zeneszerzés mindig is kreatív tevékenységnek számított, de a 2020-as év még inkább megtanított bennünket arra, hogy folyamatosan ötleteljünk, s hogy keressük a megoldást a közönséggel való kapcsolattartásra. A koronavírus-járvány azonban ezzel együtt is rémes hatást gyakorolt a pop-rock zenére, annak művelőire.

Az énekes-basszusgitáros Bö­röcz Roland, a 19 éve működő Kocsmazaj zenekar vezetője fogalmazott így annak kapcsán, hogy szinte fellépés nélküli nyarat tudhatnak maguk mögött, s az év hátralévő része sem kecsegteti őket túl sok reménnyel. Ugyan szombaton adnak egy koncertet, ám egészen speciális körülmények között, amolyan garden party jelleggel, az énekes családi házának udvarán.

– Erre az évre valószínűleg a teljes zenészszakma úgy tekint, mint az egyik legrosszabb rémálmára, s ez alól mi sem vagyunk kivételek – mondta Böröcz Roland. – Az egészségügyi helyzettől függetlenül is azt kell mondanom, hogy a Kocsmazaj 19 éve alatt még sosem jártunk így, ugyanis a szervezők jórészt azokat a már lekötött koncertjeinket is visszamondták, amelyeket a kijárási korlátozások enyhítése után amúgy meg lehetett volna tartani. A karanténhelyzet lazítása a szervezők bátorságát mintha nem oldotta volna. Pedig egészen jó évnek néztünk elébe, viszonylag sok koncertünk lett volna Zala és Vas megyében, de például maradt el budapesti fellépésünk is.

A Kocsmazaj vezetője azt is mondja, az ötszáz fős létszámkorlát bevezetése leginkább az olyan szintű zenekarokat érintette hátrányosan, mint amilyenek ők is. Korábban ugyanis az volt a jellemző, hogy a fesztiválok délutáni, kora esti műsorsávjában kaptak koncertlehetőséget. 2020-ban vagy elmaradtak a fesztiválok, vagy – éppen az ötszáz fős létszámkorlát miatt – csökkentett programmal rendezték meg őket. A szervezők pedig nem a húzóneveket, azaz a legismertebb zenekarokat mondták vissza, hanem a kevésbé ismert előadókat.

– Ezért aztán rákényszerültünk arra, hogy mi magunk keressük a lehetőségét a közönségünkkel való találkozásnak, hiszen bár mi nem rendelkezünk akkora bázissal, mint az országos ismertségű zenekarok, de azért hozzánk is érkeztek jelzések, hogy hiá­nyolnak bennünket, jó lenne találkozni, illetve várják a fellépéseinket – folytatta az énekes-basszusgitáros. – Mindez érthető, hiszen ha csak a saját lakóhelyemet nézem, a falunak nem volt egyetlen nyári programja sem, s jó néhány település van ezzel ugyanígy. Lovasi András, az egykori Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag frontembere csinálta azt, hogy amolyan kulturális misszió jelleggel saját birtokára szervezett programokat, tőle lestük el a garden party ötletét. Ez egyszeri alkalom lesz, ráadásul azzal a megoldással, hogy az egészségügyi okok miatt kényszerűen távol maradó Fehér Zsolt helyén az a Balázs Péter játszik majd velünk, aki a Kocsmazaj második dobosa volt.

Böröcz Roland azt is mondja: a koronavírus-járvány egészen kreatív megoldásokat hozott ki a zenészszakmából. Ilyenek voltak eleinte az online közvetítés mellett zajló karantén- vagy kanapékoncertek, amiket aztán a szakma is felkarolt, s televíziós közvetítésekké, szervezett programokká nőtte ki magát az ötlet. Nekik is volt internetes felületen követhető koncertjük, igaz, nem a teljes zenekari tagsággal, csupán a billentyűs-énekes Zelkó Tivadarral kettesben zenéltek. A karanténhelyzet oldása után a nyilvános próbák, majd az ötszáz fős létszámkorláttal megtartható valódi koncertek időszaka jött el. A zenész ugyanakkor nem túl optimista, az elmúlt napok hírei, eseményei kapcsán úgy érzi, hogy akár újabb szigorítás is jöhet.

– Lenne az ősszel egy-két fellépésünk még, de hogy ezeket valóban meg tudjuk-e tartani, abban már nem vagyok egészen biztos – osztotta meg velünk kételyeit. – A már évek óta hagyományos évzáró koncertünket viszont muszáj elhagynunk. Egyrészt azért is, mert a megszokott helyszínre nem tudunk menni, a klub programszervezője azt a kevés lehetőséget, ami adódott előttük, odaadta olyan báli zenekaroknak, elektronikus zenei partiknak, amelyektől több bevételt remélnek, így számunkra már nem maradt szabad dátum. Felvetődött annak a lehetősége is, hogy másutt, például Zalaegerszegen tartsuk meg azt a koncertet, de aztán eszünkbe ötlött: milyen évet is akarunk zárni? Hiszen nem írtunk egyetlen új dalt, s fellépésünk is alig akadt. Ezért végül arra jutottunk, hogy 2020-ban nem lesz évzárónk.

Böröcz Roland kérdésünkre azt is elárulta: az új Kocsmazaj-dalok megszületését szintén a vírus akadályozta. Esetükben a dalírásnak ugyanis jól bevált formája van, Zelkó Tivadarral kettesben összeraknak egy dalvázat, amiből aztán a próbateremben négyesben dolgozzák ki a végleges verziót. Az utóbbi időben ezt a metódust követve évente általában két dallal rukkoltak elő, tavaly a Most a fontos és a Szép volt címűekkel. Ötletek most is születtek, ám próbák híján a kidolgozás elmaradt, Tivadarral kettesben viszont nem akarták véglegesíteni a dalokat. Inkább kivárják azt az időt, amikor újra a régi, megszokott menetrend szerint tud működni a Kocsmazaj.