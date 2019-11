Kandász Andrea elmesélt egy történetet a zalai dombokról

View this post on Instagram

#hanemlatodisottvan #napikandi Az ég tengere,a tenger égszínkékje. Összeér. Erről mesélek Nektek az életemből egy meghatározó történetet. Már egészen pici lány koromban is imádtam a látóhatárt fürkészni. A zalai dombok mögött sokszor felsejlettek az Alpok fehér csipkés vonulatai. Máskor pedig elfedte a pára. Emlékszem arra a pillanatra, amikor rádöbbentem, hogy amit nem látok a 2 szememmel, az attól még ott van. Hogy a nem lathato világ sokkal tágasabb, mint, amit a biológiai szememmel bármikor fel tudok fogni. A felismerés pillanatától el kezdtem sokkal tudatosabban figyelni a megérzéseimre. A 3. szememre, a belső hangomra. Azóta a tudomány is sokat fejlődött a szemmel nem látható világ kutatásában. Persze az egyetemen rengeteget tanultam később erről a témáról filozófiából és más társtudományokból. Tanultam. Viszont az a zalai kislány akkor és ott megtapasztalta és azóta milliószor élte át a nem látható világ jelenlétét. Figyeld az érzéseidet, a belső hangodat, a nem látható világból érkező jelzéseket. Jó játék és sokkal boldogabb leszel tőle .