Így köszöntötték anyukáikat a zalai hírességek

Drágáim eljött az év azon napja amikor minden édesanya megérdemel egy óriási Köszönömöt❣️🙏🏽 Az életem nagyrésze szól rólatok, Édesanyákról! 🤱🏻Csodálatosak vagytok és hihetetlen mennyi erő van bennetek/ bennünk anyákban!✨😻 Az én #hőseim az édesanyám és nagymamám.❤️ Rengeteget tanítottak és mindig minden segítséget megadtak nekem, köszönöm nektek és azt, hogy soha nem mondtátok, hogy nem értek rám!❤️🙏🏽 Na persze a kislányomnak is köszönöm,hiszen lehetővé tetted, hogy megismerjem ezt a csodás érzést és megélhessek ilyen csodás pillanatokat.🌷 A @szuloszoba #kandaszmamik Anyukáinak is a legeslegboldogabb legyen ez a nap!💫 ,,Ha anya vagy rossz ember nem lehetsz!” 🦋 #kandaszandreacsapat #mothersday #szeretemőket #happymothersday