Így énekelték a gyerekek Zalaszentbalázson a Delta egyik slágerét

A napokban a Zalaszentbalázsi Általános Iskolába látogatott a zenekar, ahol a gyerkőcök lelkesen fogadták őket.

A zenekar Facebook-oldalán egy videót is közzétett arról, ahogyan a diákok a Ragyog a világ című slágerüket éneklik. A bejegyzésükből többek között kiderül, hogy a gyerekek kívülről fújták a dalaikat, a találkozás ifjú közönségükkel élményt jelentett a számukra:

Nem is olyan régen EDDA koncerten is részt vettek, melyen Pataky Attila egy dal erejéig megénekeltette Szabó Petit, aki egyben rajongója is: ide kattintva megnézheted, hogyan alakult a rögtönzött szereplés!