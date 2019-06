Először volt Magyarországon a világhírű Three Days Grace

A kanadai zenekar kétségtelenül a post-grunge műfaj egyik legismertebb aktív képviselője. Magyarországon június 11-én jártak legelőször a Budapest Parkban.

A Three Days Grace dalai közül néhányat valószínűleg az is hallott már, aki azt sem tudja, mi fán terem az alternatív metál és a grunge – elég csak két leghíresebb slágerüket a Pain-t és a Never Too Late-et megemlíteni. Az együttes 1997-es debütálása óta úgy tűnik nem képes mellé nyúlni: legutóbbi albumuk az Outsider is hozza a megszokott színvonalat, s az előző frontember, Adam Gontier 2013-as távozása sem sínylette meg a zenekar stílusát – bár nekem még mindig szokatlan a Hate everything about you-t Matt Walst tolmácsolásában hallani.

A 3DG számomra egyet jelent a tinédzserkorral, hiszen leginkább a kétezres években voltak a csúcson. Ez a jóleső nosztalgia az egész koncertet körbe lengte, annak ellenére, hogy az előadott slágerek legtöbbje már a friss albumról érkezett, a régieket pedig Gontier nélkül adták elő.

Vendégzenekarnak a Grammy-díjas Halestormot kaptuk, amely népszerűségét és tehetségét tekintve egy színvonalon van a 3DG-el, így valószínűleg sokan érezhették úgy a jegyvásárlásnál, hogy megkötötték az év üzletét. Lizzy Hale énekesnőnek és csapatának Budapest már nem ismeretlen terep, hiszen ez volt a második fellépésük a fővárosban.

A Halestorm rettentően jól ért a show csináláshoz. Nemcsak megalapozta a hangulatot, de kicsit túl is tett a főattrakcióként szolgáló zenekaron. Lizzy hangja élőben még elképesztőbb, ráadásul arra sem rest, hogy a koncert kellős közepén írja alá egyik rajongója tábláját.

A banda ütős listával készült, melyben nemcsak legutóbbi, hard-rock hangzású Vicious albumuk számai csendültek fel, hanem az olyan népszerű slágerek is, mint a Mz.Hyde vagy a Love Bites. A fellépést egyébként az egyik legütősebb dalukkal az I Am The Fire-rel indították, ami telitalálat volt. Az egyetlen negatívum – már ha ez annak számít egy előzenekarnál – az a műsor rövidsége, bár lehet, hogy csak nekem tűnt így, mivel a frontasszony hangját órákon át tudnám hallgatni.

A Halestorm tehát alaposan feladta a leckét a 3DG-nek, akik a nagyjából fél órás szünet után a The Mointain slágerükkel indítottak. Ez a dal nem tartozik a kedvenceim közé, de nem lehet okom a panaszra, elég hatásosan sikerült a belépő.

A buli igazán csak a Home és a The Good Life után felcsendülő Pain-nél indult be. Utóbbi dal mellé sikerült a legjobb effekteket is megtalálni, ami tovább javított az előadás színvonalán. A koncert a tetőpontját kétségtelenül a I Hate Everything About You-nál érte el, amikor mindenki meglepetésére Lizzy Hale is a színpadon termett. Walst és Hale tökéletes összhangban adta elő a híres dalt.

Nem sokkal később a várva várt Never too late is felcsendült, amelybe természetesen a közönség is beszállt. Bevallom, megjelent egy könnycsepp a szemem sarkában, mikor az egész közönség együtt skandálta a refrént, öngyújtók helyett – haladva a korral – okostelefonokkal világítva. Sajnos a végére már érezni lehetett, hogy nemcsak a közönség, de a zenekar is fárad, ám a Riot című dal tökéletes lezárása volt egy szinte hibátlan koncertnek.