Az év végén sem tétlenkedtek a zalai előadók: három videóklipet mutatunk

A közelmúltban Odett, a Kocsmazaj együttes, valamint a Tales of Evening is jelentkezett új videóklippel.

Odett – Túl jó

A különleges hangú énekesnő Túl jó című dalának premierjével december utolsó hetére is tartogatott izgalmakat a rajongóinak. A szám ezúttal egy vallomástétel.

Kocsmazaj – Szép volt

A Kocsmazaj együttes is egy új dallal koronázta meg a 2019-es esztendő végét, mely a Szép volt címet kapta.

Tales Of Evening – Shelterless Soul

Ahogyan korábban írtunk róla, a Tales Of Evening zenekarnak nemrég új, angol nyelvű lemeze jelent meg, a New Dawn Awaits. Shelterless Soul című számukhoz egy új videóklippel is előrukkoltak: