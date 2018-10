Átlépte a 10 milliós megtekintést a Delta egyik videoklipje

Az népszerű zalai együttes Mese című slágere csodálatos eredményt ért el a YouTube-on.

A 2016-os dalt bizonyára senkinek sem kell bemutatni, ám azért, hogy felfrissítsük az emlékezetét megmutatjuk:

A Mese az együttes első olyan videója amely átlépte a 10 milliós álomhatárt, így jelenleg a legnépszerűbb daluknak számít a videómegosztó oldalon. Magyar daloknál ez különösen szép eredmény, már csak azért is, mert ez több, mint az egész ország lakossága (a legfrissebb adatok szerint 9,781 millió). Az együttesnek van mire büszkének lenni, egy Facebook bejegyzést is közzétettek a mérföldkővel kapcsolatban. Innen is szívből gratulálunk a csapatnak!

Sajnos a Delta slágere még így is nagyon messze van a legnézettebb videoklipektől, hiszen a rekordot jelenleg Wiz Khalifa – See You Again című dala tartja, amely több, mint 38 milliárd megtekintésnél jár, bár a hírhedt Gangnam Style sem szégyenkezhet a maga 32 milliárdjával.