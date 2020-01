A Sziámi hozta meg az ismertséget Polgár Péter számára

A gitárt mindig vezető hangszernek tartottam a pop-rockzenében, szerintem ma is az. Ezért aztán a dalaimat is szinte kizárólag elektromos gitáron írom – mondja Polgár Péter, aki néhány nap múlva szerzői est keretében mutatja be legismertebb dalait, s néhány különleges szerzeményét.

A zalaegerszegi gitáros-dalszerző a nyolcvanas évek közepe óta zenél aktívan, s több száz dal fűződik a nevéhez, köztük olyanok, amelyeket folyamatosan játszottak vagy játszanak a hazai rádiók, míg a koncertszínpadokon rendszeresen felcsendülő szerzeményeinek száma több tucatnyi. Mint mondja, a teljes ranglétrát végigjárta, sulizenekarban kezdett, első számottevő formációja egy punk-rock csapat, a Slozzy Rock volt, majd a blues érintette meg, aztán játszott hard rockot és heavy metalt is. 1992-ben az akkoriban Zalában élő Müller Péter vezette Sziámi tagja, s egyben egyik zeneszerzője is lett. Az utóbbi bő egy évtizedben lánya, Odett zenei karrierjét segítette dalszerzőként és zenekarának gitárosaként. Szerzői estjén két részben összesen húsz olyan dalt mutat be, melyek többsége ez utóbbi két korszakhoz kötődik.

– Zenészi karrierem két csúcspontját jelentik az említett időszakok – magyarázza. – A Sziámival töltött öt év országos ismertséget hozott, Odett lányommal pedig olyan sikereket értem el, amiket korábban nem, többek között egy Fonogram-díjas albumnak lehettem dalszerzője. Nem véletlen tehát, hogy ezekre a dalokra helyezzük a hangsúlyt.

A zenész kérésünkre felidézi a Sziámiban töltött éveinek emlékezetes momentumait. Mint mondja, Müller Péter 1991-ben költözött Zalába, s miután folytatni akarta a zenélést, zalai társakat keresett maga mellé. Az első lemez, a Testből testbe még nélküle készült, s az első országos turnéról is lemaradt, de a Mr. Pornowsky előkerül album dalainak már Polgár Péter volt az egyik dalszerzője.

– A Sziámi akkor abszolút vezető zenekarnak számított a maga műfajában – mutat rá. – Az alternatív színtéren a Tankcsapda, illetve a Kispál és a Borz mellett mi voltunk a legnépszerűbbek. Mindenhol ott voltunk, még a Sziget nagyszínpadán is. Ha 1997-ben, a Sziámi akkori felállásának feloszlásakor úgy döntök, hogy Budapestre költözöm, biztosan másként alakul az életem, ma talán egy, a Sziámiéhoz hasonló sikereket elérő zenekarban gitározom. Ha így nézzük, elszalasztott lehetőség volt, de sosem bánkódtam azon, hogy nem léptem meg. Az élet kárpótolt azzal, hogy a lányom szintén sikeres zenészi pályát fut be, s ott van a másik szerelmem, a hangszerbolt, ami valószínűleg nem lenne, ha nem maradok Zalaegerszegen. Miután a Sziámi feloszlott, szükségem volt arra, hogy egy bizonyos szintű egzisztenciát teremtsek magamnak. Gondolkodtunk azon is, hogy Péter nélkül, egy másik énekessel folytatjuk, de ahhoz is Budapestre kellett volna költözni, ebben az országban nagyon nehéz állandó fővárosi jelenlét nélkül sikeres karriert felépíteni. A hangszerek mindig is érdekeltek, s talán nem tűnik szerénytelenségnek, de értettem is hozzájuk. Megszállott módjára foglalkoztam a gitárokkal, rengeteget olvastam róluk, kutattam, hogy mitől szól az egyik másként, mint a másik, úgyhogy megnyitottam az üzletemet, ami a mai napig megvan.

A szerdai szerzői estre visszatérve Polgár Péter további részleteket is említ. A koncert alapzenekara csupa zalaegerszegi zenészből áll össze. Koller László basszusgitározik, Radics Igor dobol, velük több formációban is játszott együtt, illetve voltak közös színházi munkáik is. Billentyűsnek Monostori Jánost kérte fel, akivel ugyan nincs ilyen szoros közös zenekari múltja, de ügyes, megbízható muzsikusnak tartja, akárcsak Salamon Attilát, aki a dalok egy részében akusztikus gitárral teszi teljessé a hangzást. Régi zenésztársa volt a Sziámiban Markó Tamás, őt is elhívta, hogy néhány dalban basszusgitáron működjön közre.

– Az énekesek is zalaegerszegi kötődésűek, Odett lányom és Müller Péter mellett Takáts Eszter szerepel még a koncerten, aki a 2009-ben megjelent Odett és a Go Girlz albumon énekelt – sorolta tovább. – Ezen a koncerten hangzik el először három instrumentális szerzeményem, de tudomásom szerint az annak idején a Petőfi Rádió által sokat játszott Moziba mentem című dalom, amelynek szövegírója a szintén zalaegerszegi Karáth Anita is csupán egy alkalommal szerepelt eddig koncerten, most Takáts Eszter és Müller Péter duettjeként kerül be a műsorba. A program összeállítása és a közreműködők kiválasztása során arra is törekedtem, hogy hangulatilag egységes műsort kapjon a közönség, így a rockzenei korszakomhoz egy kicsit hűtlen lettem, de azok a dalok nem illettek sem a repertoárba, sem a zsinagóga színpadára, azokat talán majd egy következő alkalommal, egy másik helyszínen játsszuk el.