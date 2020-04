A Rio zenekar továbbra sem hagyja cserben rajongóit – Videóban üzent az énekesnő

Rózsás Klaut, a zenekar énekesnőjét faggattuk arról, hogyan telnek most a mindennapjai.

A járványhelyzet egyik napról a másikra felborította a szórakoztatóipar képviselőinek, így a Rio zenekar énekesnőjének életét is, hiszen átmenetileg megszűntek a fellépések. Rózsás Klau azonban nemcsak előadóként, hanem édesanyaként is érintett a változásokban, kislánya, Leila most nem jár óvodába.

– Eddig is alapvetően itthonról dolgoztam – különböző grafikai munkákat végeztem, illetve a Rio zenekar marketingfeladatait láttam el – ám jelenleg elsősorban a lányommal foglalkozom, vele telnek a mindennapjaim. Természetesen követem a híreket a koronavírussal kapcsolatban, de igyekszem pozitív maradni és a felszabadult időt hasznosan eltölteni, például előszeretettel sütök-főzök a konyhában.

Klau elmondása szerint a rajongók ebben az időszakban is számíthatnak a zenekarra, nemrég egy élő koncerttel örvendeztették meg őket, egyenesen a nappaliból.

– Bár fellépéseink most nincsenek, az interneten továbbra is aktív vagyok, igyekszem fenntartani a kapcsolatot a rajongóinkkal. Múlt szombaton a zenekar 5. születésnapját ünnepeltük volna Nádasdon, helyette a párom, Tibi ötlete alapán egy másfél órás élő koncertet adtunk a Facebookon. Csodálatos érzés volt újra a közönségnek énekelni, és a követőinknek is tetszett ez a fajta szórakoztatás: egyszerre több mint 600-an hallgattak minket, a videót pedig néhány nap leforgása alatt közel 40 ezren megnézték. Emellett új dalokat tanulok, készülök arra az időszakra, amikor újra színpadra állhatunk.

Az énekesnő videóüzenetet is küldött az olvasóinknak: