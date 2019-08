Ezer ember előtt lépett fel a legendás Csík zenekar Lentiben

Már több mint 30 éve, ahogy maguk megfogalmazzák, létezik és dolgozik a Csík zenekar töretlen erővel, az idő, a divatok múlásával nem törődve, a nehézségeket leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve.

A magyar népzenét a jelenkor művészetévé, élő városi folklórrá varázsoló zenekar nemrég a Lenti Nyári Esték zárórendezvényén lépett fel a több mint ezerfős közönségnek.

– A városi folklór egy olyan definíció, ami a népzene fejlődésére is utal, hiszen ma már nem azok a hagyományok, szokások élnek, mint rég abban a falusi zenében, amit mi autentikus népzenének értünk. A városi folklór azoknak a közösségeknek az élete, szórakozásmódja, lehetőségei, kultúrértékei, amik most napjainkban élnek. De ha bele tudnak illeszkedni az emberek a régi zenébe, a régiek tudásával létrejött értékekbe, akkor még tovább él a városokban a magyar folklór – fogalmazott Csík János, a zenekar vezetője, majd arról beszélt, hogy jó döntésnek bizonyult a zenekar életében több mint egy évtizeddel ezelőtt, mikor úgy döntöttek, hogy az alternatív rock dallamait is beveszik a zenei repertoárjukba, miközben megőrizték az autentikus falusi népzenei dallamokat.

– Akkoriban azért is volt hatékony, mert az éppen aktuális slágereket vettük elő, amiket mindenkit szeretett, és szinte megdöbbentette a hangzás a fiatalokat és az idősebbeket is – folytatta. – Így egyre többeknek adhattuk át a kalotaszegi legényest vagy a kalocsai katonadalokat, miközben az alternatív rockszámokat is játszottuk.

A Csík zenekar tavaly ünnepelte harmincadik jubileu­mát, de már az elkövetkező évekre is megvannak a tervek, elképzelések.

– A három évtized komoly időintervallum, hiszen fél emberöltő szinte, eközben olyan szép eredményeket értünk el, gondolok itt a közönség szeretete mellett a szakmai elismerésekre, sikerekre is, melyeket már nem felülmúlnunk kell, hanem azt a szintet, minőséget, amit elértünk, megőrizni. Néha nehezebb megtartani a színvonalat, mint egy új dolgot kitalálni. Nekünk ugyanakkor az a feladatunk, hogy megőrizzük az általunk képviselt értékeket. A hétköznapok nem arról szólnak majd a jövőben, hogy csodát csináljunk, hanem például lesz olyan előadás-sorozatunk középiskolásoknak, amivel igényesebb életre szeretnénk késztetni őket, hogy jó koncertre menjenek, jó könyvet olvassanak, azt egyék, igyák, ami egészséges, és vigyázzanak a környezetükre. Arra biztatjuk őket, hogy szeressék a jót és vigyázzanak rá – zárta szavait Csík János.