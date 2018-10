Várkonyi Andrea: Természetes, hogy nem szidjuk egymást Gáborral

A műsorvezető Bochkor Gáborral történt szakítása kapcsán kijelentette: nem hajlandó rosszat mondani gyermeke apjáról.

Várkonyi Andrea élete egyik legnehezebb időszakát éli. Tizenkét év után szakított Bochkor Gáborral és most azon van, hogy közös kislányuknak nyugodt élete legyen – írja a Lokál.

„Ilyen döntések nyilván nem egyik napról a másikra születnek és ha van gyerek, akkor pláne nem” – kezdte a Lokálnak Várkonyi Andrea, aki hónapokkal ezelőtt szakított Bochkor Gáborral, akivel tizenkét évig voltak együtt. Akkor el is költözött 11 éves kislányukkal, Nórival.

„Nem fér bele, hogy a gyerekem apjáról bármiféle rosszat mondjak és nem is fogok. Őszintén mondom, hogy én még mindig szeretem őt, mint embert.

Már nem új a helyzet nekem, ugyanis hónapokkal ezelőtt szakítottam és költöztem el és talán pont ezért úgy érzem, hogy a neheze már lezajlott. Igyekszünk kialakítani mindent úgy Nórival, ahogy az a legjobb, mert nekem ő a legfontosabb. Szeretném, ha nyugodt élete lenne, már olvas ő is és a korosztálya is, a saját eszközeimmel próbálom ennek az egésznek nem kitenni. Az is természetes, hogy nem szidjuk egymást Gáborral, azt hiszem, nem lehet olyan helyzet semmilyen körülmények között, hogy az egyik szülő a másikat szidja a gyereknek” – magyarázta Andi, aki azt is őszintén bevallotta, hogy a szakítás után az sem segít, ha valakinek pszichológus végzettsége van. Mint ismert, Várkonyi végzett pszichológus, Gaál Viktorral szokott párkapcsolati témájú eladásokat tartani.

„Ilyenkor az ember nem pszichológus és nem tankönyv szerint éli az életét. Ha érzelmileg benne vagy, akkor az egész annyira más.

Azt hiszem, nagyfokú önvizsgálatra van szükség, fontos hogy eljussunk abba a fázisba, hogy már tanulságokat is le tudjunk vonni. Bármi, ami az emberrel történik az valahogy járuljon hozzá a személyiségünk fejlődéséhez. Sok rossz történhet az életünkben, de valahogy az lenne a jó, ha mindegyikben meg tudnánk látni, hogy hogyan tudjuk ezt a saját javunkra fordítani. Az segít a rossz részét is enyhíteni, én most ebből építkezem” – tette hozzá a tévés, aki nemrég újra jelentkezett egy kétéves képzésre, ami a pszichológiára épül.

„A pszichológia a jövőben is nagy szerepet kap az életemben, nagyon szeretem, ezért nemrég belekezdtem egy kétéves komplex pszichoterápiás képzésbe a Makomp egyesület segítségével. Ebben fejlesztem magam, de természetesen a tévézésnek sem szeretnék hátat fordítani.”