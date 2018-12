Szólólemezt készített Márton András, a KFT dobosa

A lemez egyaránt tartalmaz új, valamint az „anyazenekarral” az elmúlt években rögzített felvételeket.

„Már a KFT megalakulása, 1981 előtt énekeltem, egy éven keresztül vendéglátóztam, akkor Beatles-dalokat meg egy-két nemzetközi slágert adtam elő a dobolás mellett. De a kettőt egyszerre nem igazán szeretem, a KFT-ben sem gyakran volt olyan, hogy dobolás közben énekeltem, csak néhány koncerten, tévéműsorokban. Stúdióban, lemezre az más, a 2000-es évektől néhány alkalommal, egy-egy szám erejéig előfordult” – nyilatkozta Márton András.

Mint megjegyezte, évtizedek óta készít házi demófelvételeket az ötleteiből, de azokat a közelmúltig nem nagyon mutatta meg másoknak. Hozzátette: volt benne ambíció saját számok megjelentetésére, de a fontosabbnak tűnő teendők, elsősorban a KFT ügyeinek intézése, a Sc.Art együttes megalapítása, a produceri munkák energiái jelentős részét lekötötték. Az elmúlt másfél évben azonban több ideje volt saját magával foglalkozni.

„Összegyűlt jó néhány dal, kialakult egy zenei és szövegvilágbeli koncepció. A számokhoz eredetileg angol nyelvű szövegek, szövegkezdemények születtek, így szólaltak meg bennem. Persze az a kezdetektől egyértelmű volt, hogy magyar dalszövegeket is írok a számokhoz. Végül csak egy angol maradt, fura módon éppen a címadó Szívgárda, vagyis Guard of Hearts. Erre is elkészült magyarul, de a felvételek utolsó pillanataiban úgy döntöttem, azt még érlelem, ráadásul közben az angol verziót nagyon megszerettem” – mesélte a zenész.

Kitért arra, hogy a szívgárda kifejezés régóta izgatja, foglalkoztatja. „Olyan szó, ami sok képet rejt magában emberekről, viszonyokról időtlenül, a mában, a múltban, a jövőben. A lemez szövegvilágához nagyon passzolt. Később utánanéztem, használták-e mások. Mint elnevezés létezett, egy újsághoz kötődő gyermekmozgalmat hívtak így a múlt században” – mondta. A címadó dal alapjai másfél évtizede születtek meg, még a KFT Higiénikus ember című lemezének készítése idején, az akkori felvételről hallható a mostani lemezen a zenekar másik három tagja, Laár András, Bornai Tibor és II. Lengyelfi Miklós.

„KFT-lemezeken már szerepelt a Szerelem az űrhajó, a Madárijesztő, a Hiányzó láncszem és a Szép új másvilág, amelyek zenéjét én írtam és az utóbbi kettő szövegét is. A Hiányzó láncszemet annak idején egyedül játszottam fel a házi stúdiómban. Ezek a dalok jórészt magánkiadású lemezeken jelentek meg és azok nem igazán jutottak el a közönséghez, még a KFT-rajongók egy részéhez sem” – fejtette ki.

Úgy vélte, Bornai Tibor és Laár András ironikus és humoros szövegvilágához képest ő más forrásokból táplálkozik,

ugyanakkor a KFT-re jellemző gondolatvilágot tekintve „valahol azért egy húron pendülünk”.

A Szívgárda-album első öt dalában a dobolás és az éneklés mellett Márton András szintetizátoron is játszott. A Csak alszom, a Kérj bármit, a Zumamma és a Kalapácsember című számban Mohai Tamás gitárjátéka hallható: ő egy rövid ideig maga is volt KFT-tag, a 2000-ben megjelent Éljen a szerelem! című lemez idején, az akkor más utakat kereső Laár András helyén.

Négy dalban Háry Péter basszusgitározott, ő a Csak alszom hangszerelésében is részt vállalt. Premecz Mátyás ezúttal nem Hammond-orgonált, hanem zongorázott, Kelemen Angelika és Szekeres András vokálozott, a felvételeket keverő Péterffy Máté egy dalban akusztikus gitáron hallható, a Kalapácsemberbe a Csillag kórus is belekerült.

Az albumnyitó Csak alszom című szám masteringje a Beatles által is használt legendás londoni Abbey Road stúdióban készült.

Márton András elismerte, hogy e mögött Beatles-rajongása is áll (korábban a zenekar valamennyi dalszövegét lefordította magyarra, ezek 1990-ben Yesterday címmel kötetben is megjelentek). A Csak alszom videopremierje (rendező: Karsai Kata és Erdész Tamás, operatőr: ifj. Hámory Csaba) már az ősszel megvolt – a klip sikerrel szerepelt a magyar klipszemlén. A lemez részben közösségi finanszírozásban, a rajongók által összedobott pénzből és az NKA támogatásával készült.

Márton András a közeljövőben nem tervez koncertezést a lemezanyaggal, mint mondta: „élő fellépés, ha lesz, legkorábban valószínűleg jövő ősszel”.

Borítókép: Márton András dobos zenél a KFT zenekar próbáján, a Bakelit Multi Art Centerben, 2011. december 14-én.

MTI Fotó: Mohai Balázs

