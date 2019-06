Szebeni István kisfia is szívesen lenne híradós

A műsorvezetőt április 15-től láthatják a nézők a Super TV2 képernyőjén, és hétvégenként ő lesz Andor Éva egyik műsorvezető társa a Tényekben.

Szebeni István úgy érzi, szinte hazatért a Tényekbe. Mint az Origónak adott interjújában elmondta, nagyon jó volt újra a régi kollégákkal koptatni a klaviatúrát, úgy fogadták, mintha el sem ment volna. A TV2-nél lett ismert, 2002-ben került oda először.

Egyik nap a négyéves kisfia is elkísérte a stúdióba, ám ő még nem nézhet híradót. „A színesebb híreket mutatja meg neki az anyukája, hogy ott van apa.

A kisfiam, Patrik mindig mondja, hogy olyan szeretne lenni, mint én, és ez nyilván büszkeséggel tölt el.

Behoztam egyszer a stúdióba, hogy lássa, mit csinálok. Alig tudtam kivenni a híradós székből, pedig már kezdődött a Tények, éppen Andor Éva volt bent. Nevetve mondta, hogy maradjon, végül is Szebeni – mesélte a műsorvezető.

De mit érez a kamerák előtt? ”Amikor elindul az élő adás, akkor furcsa bizsergés lesz az ember gyomrában – magyarázta Szebeni – olyan, mint amikor a játékos kimegy a pályára, és még nem kezdődött el a meccs. Aztán kezdő sípszó – beköszön, és elmúlik a drukk, már csak arra koncentrálsz, hogy elvégezd a feladatod, miközben tudod, hogy sok százezren figyelnek. A nézőknek a Tények híradósaként te adod át a nap legfontosabb, legérdekesebb híreit, ez jó érzés„ – mondta.

A műsorvezető azt is elárulta, számára milyen nehézségeket rejt a szakma. Szebeni István számára a fegyelem jelenti a legnagyobb kihívást, mert, mint mondja, habitusánál fogva elég laza természet, akinek ”nehéz megülnie egy helyben„. Ezenkívül, ha érzékeny témáról kell beszámolnia, az természetesen őt is megérinti: a gyerekekkel kapcsolatos tragédiákat például ”embertpróbáló tényszerűen elmondanom, miközben arra gondolok, miért kell annak a rossznak megtörténnie„.

A kollégáival, úgy érzi, jó a viszonya, hiszen ”közvetlen, tornacipős, kapucnis felsős„, nincs gondja azzal, hogy megtalálja a hangot másokkal.

A sok munka mellett azonban Szebeni István számára mindig is a család volt az első, és ez most sincs másként. ”Egyszer egy Facebook-posztomban azt írtam a családi kép alá, hogy vannak fontos dolgok, meg fontosabbak, de van a legfontosabb. Ezzel meg is válaszoltam a kérdést, a családra, a kisfiamra mindig van időm.„