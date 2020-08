Száraz Dénes a valóságban is mintaapa

Száraz Dénes a TV2 Mintaapák című sorozatában dr. Molnár Tamást alakítja. A színész a magánéletében is arra törekszik, hogy a lehető legjobb apa legyen. Dénes a harmincas éveiben tapasztalta meg a szülővé válás csodáját – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

– Nálunk nagyon erős a családi háttér, és mivel szeretettel teli családban nőttünk fel, ezért én is és a testvérem is családcentrikusak vagyunk. A mai napig bizalmas kapcsolat fűz a szüleimhez, bár lázadó kamasz voltam, akkor nem volt túl rózsás a kapcsolatom az édesapámmal. Majd ahogy megjött a józan eszem, vele is rendeződtek a konfliktusok. Igazán azóta állunk közel egymáshoz, amióta engem is apának szólít a kisfiam. Már 25 éves koromban is éreztem, hogy vágyom az apaságra, de Dániel, a kisfiam csak 33 éves koromban érkezett meg hozzánk. Már a terhesség elején is biztosak voltunk benne, hogy apás szülést szeretnénk. Életem egyik legjobb döntése volt; életre szóló élmény, ami semmivel sem pótolható. Úgy gondolom, egy fiú akkor válik igazán felnőtté, amikor kezébe veszi az újszülött babáját. Én is a fiam születésekor váltam férfivá. Abban a pillanatban megszűnt az egóm, és örökre ő lett az első az életemben. Az első hetekben sikerült úgy szervezni, hogy én fürdettem, én pelenkáztam – emlékezett vissza Dénes.

A színész azt is elárulta, miként fedezi fel önmagát a kisfiában.

– A gesztusait, a reakcióit és a víz szeretetét tőlem örökölte, hozzám hasonlóan ő is imád úszni, így ez közös programunk. Külsőre szerencsére tiszta anyja – tette hozzá mosolyogva a boldog édesapa.

Az apás szülést választotta Egyre több apuka szeretne ott lenni a szülőszobában a párjával. Cooky nehezen viseli a kórházi környezetet, de a szerelme kedvéért megtette: mindkét kis­fiuk születésénél Debóra mellett volt.

Borítókép: az Ádám szerepét alakító Száraz Dénes Madarász Isti (Madarász István) filmrendező Hurok című filmjének forgatásán a mogyoródi Astra filmstúdióban 2014. november 9-én